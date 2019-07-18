Дети ретроградного Меркурия: особенности людей, рожденных до 1 августа

Стиль жизни

8 июля Меркурий вошел в ретроградную стадию, в которой будет находиться до 1 августа. Более чем за три недели на Земле успеет родиться множество детей, в гороскопе которых эта планета будет играть важную роль. Всего же ретроградный Меркурий значится в натальных картах одной трети землян.

О том, какие люди рождаются в зоне влияния ретроградного Меркурия, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— Люди, в гороскопе которых «отметился» ретроградный Меркурий, очень любят учиться: окончив одно учебное заведение, они тут же норовят поступить в другое, а если такой возможности нет, записываются на курсы и тренинги и занимаются самообразованием, — рассказала Валентина. — Возможно, для кого-то «повторение — мать учения» — занятие, лишенное смысла, но только не для ретромеркурианцев, они могут повторять пройденное практически до бесконечности.

Единственная дисциплина, которая плохо дается людям, рожденным под знаком ретроградного Меркурия, это иностранные языки — сколько бы они над ними ни бились, приличного результата достичь все равно не удается.

Ретроградный Меркурий в гороскопе говорит о незаурядном уме, и при этом указывает на неуравновешенность характера, при котором у человека чередуются приступы активности и лени. Таким людям трудно принимать решения, они ясно мыслят, но испытывают трудности при реализации своих идей.

— Их можно назвать общительными?

— Из-за чрезмерного субъективизма и мнительности людей, рожденных под знаком ретроградного Меркурия, трудно назвать общительными, они все принимают на свой счет и обижаются из-за любого безобидного слова или взгляда. Ретромеркурианцы часто бывают интровертами, им трудно общаться с посторонними людьми. Часто они выглядят зажатыми, но не из-за проблем с речью, а из-за стеснения и застенчивости. У родившихся под ретроградным Меркурием довольно часто случаются проблемы со сном, они очень впечатлительны и возбудимы.

Дети ретроградного Меркурия растут болтливыми, но при этом могут страдать от заикания. Среди них также довольно много аутистов, которых в нашем обществе принято считать больными, хотя на самом деле это не так. Об аутистах, как о шестой расе, писала в своих трудах еще Елена Блаватская, считавшая, что они наделены необычайными способностями и талантами, не вписывающимися в старую систему представлений о том, каким должен быть нормальный, то есть средний во всех отношениях человек. Им тяжело жить в обществе, где господствует логическое мышление.

— Какие профессии нужно выбирать ретромеркурианцам?

— Чтобы сказать что-то точно, нужно видеть гороскоп человека. Но я бы обратила внимание на тот факт, что Меркурий в гороскопе, как и любая другая ретроградная планета, кармически перегружен. Это говорит о том, что в своих предыдущих воплощениях человек наработал солидный опыт в отношении данной планеты, в нашем случае — Меркурия. Значит, в своей новой реинкарнации не стоит выбирать профессию, связанную с этой планетой: журналистику, литературную деятельность, работу с документами, так как ее освоение будет даваться нелегко, да и особого успеха она человеку не принесет.

Говоря о выборе профессии для ретромеркурианца, стоит учитывать, как в гороскопе Меркурий расположен относительно Солнца. Если планета расположена перед Солнцем, это указывает на его редкостное остроумие человека (яркий тому пример — ретромеркурианец Михаил Жванецкий), а если позади него — на склонность к эзотерике, мистике и оккультным наукам. Планета может также подарить своему обладателю недюжинный поэтический (под знаком ретроградного Меркурия родились Бомарше, Александр Блок, Николай Гумилев, Анна Ахматова, Борис Пастернак и Осип Мандельштам), вокальный или композиторский талант (ретромеркурианцами были Джакомо Пуччини, Морис Равель и Фредерик Шопен).

— Как складываются отношения ретромеркурианцев с окружающими их людьми?

— У них часто возникают проблемы с ближайшими родственниками — в основном, братьями, сестрами и соседями. Карма также посылает им испытания в виде ошибок в документах, которые могут привести к серьезным последствиям. Чтобы подобного не произошло, рекомендуется внимательно читать любую бумагу перед тем, как ее подписать.

— Как влияет на ретромеркурианцев каждый новый период ретроградного Меркурия?

— Положительно — в отличие от людей, в гороскопе которых нет этой планеты в ее попятном движении. В такие дни мышление большинства из нас замедляется — мы начинаем «тормозить» и, как результат, чувствовать себя тупыми. На экзаменах, собеседованиях и публичных выступлениях люди с директным — прямым — Меркурием в гороскопе часто ошибаются, начинают сначала, из-за чего их речь становится скомканной и неубедительной. В итоге оценки они получают плохие, работу получить не удается.

А вот ретромеркурианцы в такие периоды чувствуют себя, что называется, на коне, поскольку живут в привычном с детства ритме, а на фоне ошибающихся на ровном месте конкурентов и вовсе выглядят как минимум незаурядными. В это время они могут достичь серьезных профессиональных успехов, но переходить на новое место работы звезды им не советуют — для этого все же стоит подождать, когда покровительствующий им Меркурий перейдет в прямое движении.

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