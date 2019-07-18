- 21:36 С вещами — на выход: Суркову не разрешили задержаться в Париже после переговоров по Донбассу
- 21:11 Украинский легионер «Барселоны» женился на красавице-иностранке с ростом 191 см
- 21:09 Пел про Одессу и просил борща: Джаред Лето выступил в Киеве
- 20:47 Минобразования планирует ежегодно повышать плату за обучение контрактников в вузах: кого это коснется
- 20:22 Главу райадминистрации в Ровенской области поймали на взятке в 100 тысяч долларов
- 20:16 Егор Крутоголов из «Дизель Шоу» снова станет отцом
- 20:03 "Я просил вас вежливо": Парубий обратился к Зеленскому в ответ на требование созвать Раду
- 19:49 В Украине вводят новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе: что изменится
- 19:43 Разработчики FaceApp ответили на обвинение в утечке данных пользователей приложения
- 19:31 Беспартийный самовыдвиженец Максим Курячий лидирует в 25-м округе, — опрос
- 19:31 Авто эвакуировали на штрафплощадку: куда бежать и что делать
- 19:25 Дело об убийстве ребенка в Переяславе: 16-летний стрелок отправлен под домашний арест
Украинский легионер «Барселоны» женился на красавице-иностранке с ростом 191 см (фото)
Центровой «Барселоны» и сборной Украины 25-летний Артем Пустовой порвал с холостяцкой жизнью. Новоиспеченный вице-чемпион Испании по баскетболу женился на 25-летней сербской волейболистке Мине Томич. Свадебными снимками молодожены поделись в социальных сетях. Интересно, что рост Пустового — 215 см, а его красавицы-супруги — 191 см.
Напомним, ранее Пустовой выступал за «Химик», в майке которого выигрывал чемпионат Украины, и испанский «Обрадойро». Именно во время выступлений за клуб из Южного Артем и познакомился с Миной, которая в то время защищала цвета волейбольного «Химика». Совсем недавно, по окончании сезона, Томич покинула один из итальянских клубов и, завершив карьеру, переехала к любимому в Барселону.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан сборной Англии Харри Кейн женился на матери своих дочерей.
Фото Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!