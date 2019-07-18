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Спорт

Украинский легионер «Барселоны» женился на красавице-иностранке с ростом 191 см (фото)

21:11 18 июля 2019 424
Артем Пустовой с супругой
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Центровой «Барселоны» и сборной Украины 25-летний Артем Пустовой порвал с холостяцкой жизнью. Новоиспеченный вице-чемпион Испании по баскетболу женился на 25-летней сербской волейболистке Мине Томич. Свадебными снимками молодожены поделись в социальных сетях. Интересно, что рост Пустового — 215 см, а его красавицы-супруги — 191 см.

Напомним, ранее Пустовой выступал за «Химик», в майке которого выигрывал чемпионат Украины, и испанский «Обрадойро». Именно во время выступлений за клуб из Южного Артем и познакомился с Миной, которая в то время защищала цвета волейбольного «Химика». Совсем недавно, по окончании сезона, Томич покинула один из итальянских клубов и, завершив карьеру, переехала к любимому в Барселону.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан сборной Англии Харри Кейн женился на матери своих дочерей.

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