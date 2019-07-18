В Москве врачи спасают знаменитую актрису Инну Чурикову, — СМИ

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В Москве оказывают экстренную помощь знаменитой актрисе Инне Чуриковой, которой стало плохо на сцене театра «Русская песня» на Олимпийском проспекте. Чурикова была занята в спектакле «Старая дева».

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «360», что актриса споткнулась и упала на сцене.

«Это случилось во время спектакля. Ее отвезли на скорой, чтобы сделать рентген. Но так на первый взгляд нет никаких ни переломов, ни сотрясения мозга, может быть ушиб какой-нибудь. Надеемся, что все хорошо», — рассказала журналистам коллега Чуриковой Екатерина Васильева.

В свою очередь супруг актрисы Глеб Панфилов заявил, что не знает причину ее внезапного недомогания.

Отмечается, что после экстренного совещания медики приняли решение о госпитализации Чуриковой в Институт Склифосовского.

В апреле 2019 года ей уже было плохо перед началом спектакля «Аудиенция» в Театре наций. Тогда также вызвали скорую помощь, после чего 75-летняя актриса все же отыграла спектакль в роли королевы Великобритании Елизаветы II.

Чурикова запомнилась зрителям ролями в фильмах «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Ширли-Мырли» и многичесленных театральных постановках.

Напомним, в июне медикам пришлось экстренно госпитализировать российского шоумена Бари Алибасова, отравившегося средством для чистки труб.

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