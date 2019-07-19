Арест Шишкана: стало известно, кто «сдал» полиции «вора в законе»

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В громком деле об аресте «вора в законе» № 1 Олега Шишканова по кличке Шишкан появились новые подробности: пока сам «босс всех боссов» яростно отрицает свою вину, против него дал показания некий засекреченный свидетель. Об этом пишет РБК со ссылкой на показания анонимного участника процесса.

Свидетель, который дал показания на Шишканова, проходит в деле под вымышленной фамилией Апраксин. В обвинительном заключении есть пометка, что настоящие данные о его личности засекречены. Апраксин рассказал следователю, что Шишкан несколько лет назад занимался незаконной перепродажей земель специального назначения в Раменском и Чеховском районах Подмосковья.

По словам источника, Олег Шишканов контролировал как минимум двух чиновниц, которые реализовывали нелегальные схемы, позволяя вору в законе торговать землями Минобороны, Росавтодора и лесного хозяйства. В настоящее время замешанные в преступной схеме госслужащие уже арестованы.

В материалах следствия, кроме того, говорится, что в 1982 году — до смены фамилии — Шишканов был осужден за убийство. В ноябре 1991-го он вышел на свободу после отбытия наказания. По оперативным данным, он поддерживал связи с другими осужденными, соблюдал традиции воровской культуры. По версии следствия, в 1992 году в московском гостиничном комплексе «Измайлово» Шишканов «был коронован вором в законе». Сейчас СК считает его причастным к убийствам, игорному бизнесу, организации занятия проституцией и наркоторговле.

Напомним, что Олега Шишканова (Медведева) в последнее время называют самым главным «вором в законе» в России. По некоторым данным, этот пост он получил после ареста своего предшественника Захария Калашова (Шакро Молодой). В настоящее время Шишкан арестован и содержится в СИЗО по обвинениям в занятии высшего положения в криминальной иерархии, а также в организации похищения и убийства раменского депутата Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», главари воровского сообщества в панике в связи с арестами криминальных авторитетов Шакро Молодого и Олега Шишканова, которые управляли значительной частью бандитских активов. Сейчас они срочно решают, куда теперь прятать средства и тех, кто отвечает за их сохранность. Наиболее вероятный вариант — вывод за рубеж, тем более что уже есть положительный опыт: успешно действует за пределами России держатель общака подмосковных колоний Резо Лоткинский (Реваз Кахмазов, родственник Шакро Молодого).

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