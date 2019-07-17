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Арест Шишкана: «воры в законе» лихорадочно пытаются спрятать «общак»
Главари воровского сообщества в панике: совсем недавно в РФ отправили за решетку посадили влиятельнейшего криминального авторитета Шакро Молодого, который не только рулил жизнью российских воров, но и хранил «казну», а теперь повязали еще и Шишкана (Олега Шишканова), управлявшего значительной частью бандитских активов. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на осведомленные источники.
Поэтому «воры в законе» срочно решают, куда теперь прятать средства и тех, кто отвечает за их сохранность. Наиболее вероятный вариант — вывод за рубеж, тем более что уже есть положительный опыт: успешно действует за пределами России держатель общака подмосковных колоний Резо Лоткинский (Реваз Кахмазов, родственник Шакро Молодого).
Окончательное решение должно быть принято на большой сходке, которая также пройдет в другой стране.
Напомним, что в последнее время воровское сообщество в РФ и ряде других стран теряет позиции под натиском правоохранителей. Вольготная жизнь для многих авторитетов закончилась: те, кто не смог или не захотел умерить аппетиты или уехать за границу, рискуют в любой момент отправиться на нары. Люди вроде Лоту Гули предпочитают отсиживаться за рубежом, но дела у них идут неважно: их подручных и эмиссаров то и дело ловят или нейтрализуют.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на понедельник, 15 июля, в своем доме в деревне Поповка Раменского района Подмосковья сотрудниками ФСБ России задержан 54-летний «вор в законе» Олег Шишканов, более известный в криминальной среде как Шишкан или Олег Раменский. Задержание Шишканова проведено в рамках расследования уголовного дела о похищении и убийстве в ночь с 20 на 21 февраля 2012 года депутата Заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и трех ближайших членов ее семьи. Именно Шишканова, с которым у погибшей после долгих лет совместного ведения дел произошел конфликт, следствие считает заказчиком преступления.
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