Google отметил космическим дудлом 50-летие высадки человека на Луну

Наука и технологии

Google представил новый интерактивный дудл, посвященный 50-летию высадки человека на Луну, которая отмечается в эти дни. В ролике, доступном на стартовой странице поисковика, детально рассказывается об историческом событии. Напомним, «ФАКТЫ» писали, что до того, как ступить на Луну, американцы выбросили на нее мешок с мусором.

Так, ракета «Аполлон-11» стартовала с Земли 16 июля 1969 года, а 20 июля около 20:17 по Гринвичу лунный модуль прилунился в Море Спокойствия. Уже на следующий день, 21 июня, на Луну впервые ступила нога человека. Им стал астронавт Нил Армстронг.

Он и его команда сумели доставить на Землю 21,7 кг лунных пород и это стало первое вещество космического происхождения, которое удалось доставить на Землю.

Отметим, что в обозримом будущем на Луну могут отправиться и космические туристы — специальный модуль для них уже построил миллиардер Джеф Безос.



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