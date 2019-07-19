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Google отметил космическим дудлом 50-летие высадки человека на Луну
Google представил новый интерактивный дудл, посвященный 50-летию высадки человека на Луну, которая отмечается в эти дни. В ролике, доступном на стартовой странице поисковика, детально рассказывается об историческом событии. Напомним, «ФАКТЫ» писали, что до того, как ступить на Луну, американцы выбросили на нее мешок с мусором.
Так, ракета «Аполлон-11» стартовала с Земли 16 июля 1969 года, а 20 июля около 20:17 по Гринвичу лунный модуль прилунился в Море Спокойствия. Уже на следующий день, 21 июня, на Луну впервые ступила нога человека. Им стал астронавт Нил Армстронг.
Он и его команда сумели доставить на Землю 21,7 кг лунных пород и это стало первое вещество космического происхождения, которое удалось доставить на Землю.
Отметим, что в обозримом будущем на Луну могут отправиться и космические туристы — специальный модуль для них уже построил миллиардер Джеф Безос.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..