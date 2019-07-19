Менять моряков не будем: Зеленский выступил с резким заявлением

Украина

Президент Владимир Зеленский отвергает возможность обмена военнопленных украинских моряков на россиян, которые удерживаются в Украине. Об этом он заявил журналистам в Министерстве обороны. Напомним, Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей украинских моряков до середины октября 2019 года.

В то же время президент подтвердил готовность передать России главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в обмен на одного из украинских политзаключенных, как вариант — на Олега Сенцова.

«Если о доброй воле и мы действительно хотим, чтобы такое время наступило в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять … Сенцов — это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это не разменная монета, я имею в виду. Мы бы хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных. Если это такие первые шаги — мы готовы», — цитирует Зеленского Украинская правда.

Напомним, ранее о готовности обменять пропагандиста Вышинского на кинорежиссера Сенцова сообщила спикер Зеленского Юлия Мендель.

Что касается варианта обмена военнопленных моряков, то его отверг и координатор их защиты Николай Полозов, по словам которого в этом деле можно говорить только об освобождении удерживаемых лиц.

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