25.80 / 26.08 28.88 / 29.34
Киев: +23
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Менять моряков не будем: Зеленский выступил с резким заявлением

12:34 19 июля 2019 427
Украинские моряки в суде
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский отвергает возможность обмена военнопленных украинских моряков на россиян, которые удерживаются в Украине. Об этом он заявил журналистам в Министерстве обороны. Напомним, Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей украинских моряков до середины октября 2019 года.

В то же время президент подтвердил готовность передать России главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в обмен на одного из украинских политзаключенных, как вариант — на Олега Сенцова.

«Если о доброй воле и мы действительно хотим, чтобы такое время наступило в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять … Сенцов — это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это не разменная монета, я имею в виду. Мы бы хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных. Если это такие первые шаги — мы готовы», — цитирует Зеленского Украинская правда.

Напомним, ранее о готовности обменять пропагандиста Вышинского на кинорежиссера Сенцова сообщила спикер Зеленского Юлия Мендель.

Что касается варианта обмена военнопленных моряков, то его отверг и координатор их защиты Николай Полозов, по словам которого в этом деле можно говорить только об освобождении удерживаемых лиц.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины