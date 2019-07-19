После моего первого эфира муж сказал: «Это был такой ужас!» — телеведущая Оксана Гутцайт

Шоу-бизнес

Оксане Гутцайт пророчили успешную карьеру в гимнастике, но она решила связать свою жизнь с телевидением. Ровно пятнадцать лет назад мастер спорта, тренер прославленной школы Ирины Дерюгиной первый раз вышла в эфир. Ведущая информационного выпуска «Факты» на канале ICTV Оксана Гутцайт признается, что мечтает о собственном YouTube-канале и роли в кино.

«Я действительно хотела бы сниматься в кино»

— Не так давно на одном из кинофестивалей сам министр культуры Украины призвал режиссеров снимать вас в кино!

— Это было очень неожиданно, но, увы, предложений пока нет. Сама не понимаю, почему — министр ведь сказал! На самом деле я действительно хотела бы сниматься в кино. Тем более что опыт уже есть — я сыграла две небольшие роли в сериалах. Перевоплотиться и прожить совершенно не присущую тебе жизнь очень интересно. Поэтому скажу честно: я жду новых ролей.

— Вы ведь серьезно занимались художественной гимнастикой. Но карьеру спортсменки оставили в прошлом…

— Это вы, конечно, льстите, называя меня спортсменкой. Я обычный мастер спорта, а вот муж (Вадим Гутцайт. — Авт.) — олимпийский чемпион по фехтованию. Это большая разница. Чтобы стать великим спортсменом, нужно иметь стальной характер, силу воли, целеустремленность. Вообще не давать себе поблажки!

В спорте я оказалась благодаря родителям. Мама ходила на спортивную гимнастику, папа — спортсмен-активист, всю жизнь бегает, делает утреннюю зарядку. Сначала они хотели отдать меня на балет или плавание, но секции были далеко от дома. Меня везде укачивало на второй минуте поездки. Рядом с нашим домом была только гимнастика. Было время, когда я считала, что лучшего занятия для девушки, чем работа тренером, не существует.

— Не жалеете, что ушли из школы Ирины Дерюгиной, где были тренером?

— Я никогда ни о чем не жалею. Тем более что благодаря гимнастике познакомилась со своим мужем. Мы встретились с Вадиком на одном спортивном форуме в Израиле и, можно сказать, больше не расставались. Со временем я поняла, что тренерская работа — это вложение в своих учеников, а будет он у тебя олимпийским чемпионом или нет — большой вопрос. Однажды я решила инвестировать в себя и отправилась осваивать новые профессии.

— И выбрали журналистику?

— Спортивную. Она до сих пор мое хобби. Люблю и знаю многих современных спортсменов, смотрю соревнования. Но новостная журналистика — то, что формирует умы людей, влияет на поведение, сознание. В какой-то момент я решила, что для меня это важнее.

Начинала работу на телевидении с новостей на «Новом канале», потом была ведущей развлекательных шоу на другом канале. Последние четыре года я в «Фактах». Не хочу никого обидеть, но, на мой взгляд, развлекательные проекты — это весело, интересно и… ни о чем. А новости — то, что оказывает воздействие на жизнь человека ежечасно и ежедневно.

— Муж смотрит ваши эфиры?

— Он у меня главный критик. Конечно, основные новости в течение дня Вадик узнает из Интернета, но вечерами обязательно смотрит «Факты». И потом начинается: тут не так акцент сделала, там не так улыбнулась. Помню, в день инаугурации Виктора Ющенко у меня был первый прямой эфир и включение с майдана Незалежности. Нервничала, конечно, ужасно. А тут еще Виктор Андреевич опаздывал на полтора часа.

Меня из студии просят: «Оксана, тяни время, что-то говори». А я тогда работала без малого неделю. И вот сразу после эфира звоню мужу услышать его мнение. Я понимала, что были огрехи, но ждала, что он скажет: «Молодец». А вместо этого услышала: «Ты что! Это был такой ужас». Я бросила трубку, рыдала. Решила, что с этого момента не буду слушать никаких критиканов. Хотя конструктивную критику нормально воспринимаю.

У Оксаны и Вадима двое прекрасных детей — дочь Эля и сын Марк

— Не секрет, что камера визуально добавляет несколько килограммов. Как вам удается оставаться такой стройной?

— Это самое ужасное в жизни телеведущей. Как говорила знаменитая Майя Плисецкая, «надо меньше жрать». А я очень люблю поесть и в отпуске себе всё позволяю. В остальное время, чтобы оставаться в форме, приходится бегать — шесть километров пробежка и небольшая зарядка. Три раза в неделю тренируюсь в зале по полтора часа.

— А походы к косметологу?

— Уже лет двенадцать, наверное, раз в неделю хожу к косметологу, делаю маски, массажи. В домашних условиях тоже не расслабляюсь — крем дневной, ночной. Особенного ухода кожа требует после эфиров и грима. Тут уже целый ритуал: молочко, двухфазная жидкость, мицеллярка. Главное — не растягивать кожу. Но пока я себе в зеркале нравлюсь.

«Поехав на отдых в Турцию, попала в больницу — вирусная пневмония»

— Знаю, вы только вернулись из отпуска.

— Да, была с детьми в Турции, мы провели десять дней в Белеке. Правда, отдых был немного испорчен из-за того, что я заболела. На второй день отпуска у меня поднялась высокая температура, которая ничем не сбивалась, пришлось лечь в больницу. Оказалось, вирусная пневмония. Так что вместо моря и пляжа у меня были капельницы.

Детям Эле и Марку это отдых совсем не испортило. Они остались в гостинице вместе с моей подругой и ее детьми и наконец-то получили свободу. Я ведь мама контролирующая. У меня с утра зарядка, мы едим только правильную еду, днем обязательно сон, вечером — прогулки. А в мое отсутствие они что хотели, то и делали. Дети ездили на экскурсии, накупили себе турецких сладостей, в общем, остались совершенно довольны и счастливы. Но и я немного успела насладиться прекрасным морем и солнцем, когда меня выпустили из больницы. Правда, это было уже в последний день отдыха.

— Какие у вас остались впечатления от турецкой больницы?

— Замечательные! Питание, лечение — все прекрасно. Единственная проблема была в том, что мой доктор не говорил на английском, а переводчик работал только днем. Рано утром и вечером мы общались «на мигах». И еще не было украинского телевидения, так что заодно я отдохнула от новостей.

«У нас нет огорода, только сад»

— В этом году ваша старшая дочь Эля закончила школу. Куда поступает?

— Подали документы в Национальный университет имени Тараса Шевченко сразу на несколько факультетов. Мы мечтаем о международном праве, но дочь не идеально сдала ВНО. В общем, посмотрим. В любом случае, скорее всего, останемся в рамках этого вуза.

— Некоторые родители стремятся отправить детей за границу…

— Мне нравится система обучения в Украине, преподаватели. Наше образование, на мой взгляд, более разностороннее. С другой стороны, для меня это возможность еще четыре года почувствовать себя нужной мамой. Ведь, когда ребенок уезжает за границу, он начинает жить самостоятельно. А мне нравится, когда рядом мои дети, которым я нужна, поэтому пока остановились на украинском вузе.

— Вы живете за городом. Кто помогает вам по дому, ухаживает за участком?

— У нас есть помощник, который приезжает стричь газон. Все остальное делает муж. У нас не огород, а сад. Там растут малина, смородина, крыжовник, черешни, сливы, абрикосы, персики, яблоки. Мы все лето едим свои фрукты, морожу их и на зиму. Потом компоты варю.

Обычно я встаю в шесть часов утра бегать, а Вадик выходит на участок — что-то подправить, убрать. Мне все помогают. На Эльке уборка в доме, младший Маркуша может кофе сварить или бутерброд сделать под настроение. Ну и няня у нас есть, она забирает Маркушу из школы, отвозит на кружки. Я шучу, что моя самая главная обязанность в доме — создавать настроение всей семье.

Утром я готовлю завтрак. Но ведь важно еще, в каком настроении ты это делаешь. Бывает, что-то не успела или яичница подгорела, но я обниму всех, поцелую, улыбнусь мужу, детям, и вот уже у всех хорошее настроение. Самое главное — показать близким свою любовь, все остальное ерунда. В нашей семье все знают, что главный — папа. Последнее слово за ним. Это даже не обсуждается.

Иногда договариваемся с детьми не упоминать о плохих оценках, поведении. Марк учится во втором классе, и меня в этом году в школу вызывали. Какие-то слова он стал нехорошие говорить. Я взялась сама этот вопрос утрясти, папу решили не расстраивать, у него и так работа нервная.

Ранее в эксклюзивнои интервью «ФАКТАМ» Оксана Гутцайт сказала: «Если речь идет о нашей стране, я не могу быть беспристрастной даже перед камерой».

Фото из семейного альбома Оксаны ГУТЦАЙТ

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