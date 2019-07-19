Быстрее калькулятора: преподаватель из Днепра учит считать в уме за десятую долю секунды

Наука и технологии

— Представьте, на экране перед десятилетним мальчиком одна за другой чередуются цифры: 5, 7, 2, 9, 7, 4… — говорит основатель международной сети школ счета в уме «Соробан» Юрий Новоселов. — Числа с большой скоростью мелькают несколько минут. Человек, который не знает о моей методике, скажет, что посчитать, какая сумма получится из этого набора чисел, невозможно. Но вот посмотрите. Юрий включил видеозапись, на которой мы увидели то, что он нам только что рассказал. На экране перед школьником возникали и исчезали цифры. Когда их мелькание, наконец, закончилось, мальчик тут же набрал с помощью клавиатуры сумму — 555. За этим видео начался другой сюжет. Перед мальчиком примерно такого же возраста, как и предыдущий, стояли ноутбук и планшет. На них одновременно появлялись двузначные числа, причем некоторые со знаком минус. Все это длилось довольно долго. Ребенок решал два разных примера на двух гаджетах одновременно! Когда чередование чисел прекратилось, мальчик тут же набрал суммы чисел на каждом из экранов. — Но это не все, чем я могу вас удивить, — заверил Юрий. — У нас есть ребята, которые научились молниеносно вести подсчеты в уме, воспринимая на слух цифры, закодированные под звуки музыки. Понятно, что одни дети осваивают методику устного счета лучше, другие хуже. Однако все наши ученики считают в уме гораздо быстрее, чем любой взрослый. Кстати, мы открыли группы и для людей возрастной категории 55+.

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— О том, что любого среднестатистического ребенка можно научить считать в уме быстрее, чем на калькуляторе, я узнал семь лет назад, — продолжает Юрий Новоселов. — Мой друг из Турции Кемаль показал видео своего сына. Я был поражен тем, как быстро парень производил в уме вычисления: складывал, вычитал трехзначные числа! Конечно, мне стало интересно, как он этому научился. Не вундеркинд ли? Оказалось, существует старинная японская методика обучения счету в уме, которую у нас называют ментальной арифметикой, или «Методикой соробан». Это слово переводится как «счеты». Ведь обучение проводится с помощью классических счетов с костяшками. Сын моего турецкого друга учился по одной из систем, основанной на счетах соробан.

Меня эта тема очень заинтересовала. Уже через неделю я отправился в Турцию, успешно прошел обучение устному счету. Разобравшись в системе, увидел недостатки и понял, как ее можно усовершенствовать. Кстати, японцы к этому не стремятся — они считают важным до мелочей сохранить давние традиции. У меня нет таких психологических оков. По образованию я компьютерщик, с математикой на «ты». Предпринятый мною мозговой штурм, к счастью, оказался результативным — я придумал собственный метод обучения устному счету, более эффективный, чем японский, ввел в него компьютерную программу. Назвал свою авторскую систему «Методика соробан». Счеты с костяшками в ней остались — это основа обучения.

— Как же с их помощью стать вундеркиндом?

— Секрет в том, что в моих школах и подобных им приучают детей и взрослых использовать для вычислений образное мышление. У нас ребят учат видеть внутренним зрением костяшки счетов. Если натренировать это умение, сможете быстро и безошибочно производить вычисления — с помощью образов.

— А в чем практическая польза от умения быстро и безошибочно считать в уме, если можно воспользоваться калькулятором?

— Очень большой необходимости в этом нет. Соль в том, что занятия соробаном развивают мозг — человек начинает значительно лучше и быстрее соображать, у него заметно улучшается память. Это как с занятиями физкультурой. Казалось бы, какая необходимость тренироваться в беге, если современные люди ездят на машинах? Тем не менее энтузиастов бега предостаточно. Зачем они тратят время и силы на спорт? Ответ очевиден: чтобы быть здоровыми, крепкими. Физкультура тренирует мышцы, а ментальная арифметика — мозг. От того, как он работает, в конечном итоге зависит, успешен человек в жизни или нет. Поэтому я убежден, что у детей, которые у нас занимаются, шансы стать во взрослой жизни успешными, счастливыми, гораздо выше, чем у их сверстников.

— У вас целая сеть школ ментальной арифметики. Чтобы начать этот бизнес, пришлось брать кредит?

— Раздобыл стартовый капитал иным образом — продал за 20 тысяч долларов квартиру, которая мне досталась по наследству от дедушки. К счастью, жена отнеслась к этому с пониманием — она верит в меня, и я ее надежды оправдал. Знаете, я, как и Стив Джобс (основатель компании Apple. — Авт.), начинал свой бизнес в гараже. Правда, в моем случае это был не сам гараж, а административное здание гаражного кооператива. Я арендовал там комнатку и ступил на путь к успеху.

Одной из ключевых задач было создание компьютерных программ для обучения устному счету по моей методике. Я компьютерщик, но не программист. Программистов мне пришлось нанимать. Их труд стоит дорого: в Украине им платят в среднем три тысячи долларов в месяц. Дорого, но деваться некуда — платил. Возможно, услуги их коллег из Индии обошлись бы дешевле, но с украинскими интереснее работать — в процессе выполнения поставленных мною задач у них то и дело возникали идеи, что можно сделать лучше, эффективнее. От иностранцев такого не дождешься. Прилежно выполняют, что поручено, но инициативы не проявляют.

«Нашему самому старшему ученику 94 года»

— Вы открыли свою первую школу — и вам сразу сопутствовал успех?

— Да. Это было в 2013 году. Я разместил объявление на городском сайте Днепра. Там было видео, на котором японская девочка быстро считает в уме. Написал: «Научу этому ваших детей». Первые 20 мам привели ко мне своих чад. Я был счастлив такому результату. Сказал родителям: первый месяц пробный. Если вам что-то не понравится, верну деньги. К счастью, дело сразу пошло хорошо. Через месяц у меня были уже 40 учеников. Через полгода — 300. Я убедился, что самая лучшая реклама — «сарафанное» радио.

В 2014-м началась война и грянул экономический кризис. Но родители все равно приводили ко мне детей, платили за занятия, поскольку видели, что обучение дает заметный положительный результат — у детей улучшается успеваемость в обычной школе. Помнится, одна женщина привела к нам сына и спросила с сомнением в голосе (цитирую слово в слово): «С моим „тормозком“ сможете что-нибудь сделать?» Признаться, слово «тормозок» мне не понравилось. Но я виду не подал, заверил, что вскоре мама не нарадуется успехам сына. И действительно, с каждой неделей в его дневнике хороших оценок появлялось все больше.

Нужно понимать, если у мальчика или девочки плохо с успеваемостью в общеобразовательной школе, это не значит, что у них низкий интеллектуальный уровень. Просто учиться неинтересно. А вот в моих школах они занимаются с увлечением. Любопытно, что дети, которые не очень хорошо учились в общеобразовательной школе, у нас, как правило, не отстают от признанных отличников. Занимаясь по моей методике, троечники начинают верить в себя (к слову, до четвертого класса я сам был троечником). Успехи окрыляют, у ребят возникает желание получать хорошие оценки по всем предметам. В результате их хвалят родители, учителя, растет авторитет среди сверстников.

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Проводя в уме вычисления с помощью образного мышления, наши ученики тренируют зрительную память. Поэтому после прочтения параграфа в учебнике или заданного на дом стихотворения они хорошо запоминают тексты. Одна женщина из группы для тех, кому за 55, сказала мне: «Раньше как было? Хочу рассказать приятельницам какой-нибудь анекдот, да вот беда — в нужный момент вспомнить его не выходит. А после того, как пошла на соробан, могу хоть час без умолку анекдотами сыпать».

— Преподаете в одной из своих школ?

— Сейчас уже нет. Но когда открыл первую школу, был в ней учителем. Затем привлек к этой работе двоюродную сестру, лучшую подругу моей жены… У нас предельно ясные и жесткие требования к преподавателям. Они должны уметь создать такую атмосферу в классе, чтобы учиться было интересно. Учителей, желающих работать в сети наших школ, приглашаем пройти курс обучения в Днепре. Это нужно для того, чтобы мы познакомились с претендентом, поняли, какая энергетика от него исходит, сможет ли он влюбить в себя класс, вызвать в детях желание выполнять домашние задания хотя бы ради того, чтобы не огорчать учителя.

Я занимаюсь организационными вопросами и продолжаю совершенствовать свою методику. Так, недавно создал для нее электронные счеты, которые назвал «Е-соробан». По виду они такие же, как обычные, но в них помещена компьютерная начинка. Счеты подсоединены беспроводной связью WiFi к компьютеру учителя. Электронные мозги счетов фиксируют с точностью до миллисекунды то, как быстро ребенок выполняет задания, определяют, в чем он силен, а в чем отстает. Эта информация в реальном режиме времени передается на компьютер и оказывается на мониторе перед глазами учителя. Он моментально видит, как справляется с заданиями каждый из находящихся в классе. А компьютер формирует следующее задание для ученика, исходя из результатов, которые он показал при выполнении предыдущего. На 100 процентов индивидуальный подход.

Во второй половине июня мы с супругой (она мой бизнес-партнер) показывали электронные счеты на международной компьютерной выставке в Японии. Главный инженер компании Casio провел возле нашего стенда не менее получаса, а прощаясь, сказал: «Ребята, у вас крутой продукт». Согласитесь, похвала такого сведущего человека дорогого стоит. Наш стенд также посетили представители Ассоциации соробан Японии. Они были немало удивлены — иностранцы из далекой Украины привезли на родину соробана современные электронные счеты! Пригласили нас в свой офис. Также нас принимали на старейшей японской фирме, выпускающей традиционные счеты соробан уже более 100 лет.

— С какого возраста принимают детей в ваши школы?

— С пяти лет. В группах 55+ возрастного предела нет. Нашему самому старшему ученику 94. Срок обучения — два года. Занятия проводятся один раз в неделю. Кроме того, нужно выполнять домашние задания.

Знаете, в 1990-х начале 2000-х я много чем занимался: торговлей, ремонтом станков с числовым программным управлением… В то время считал себя довольно-таки ленивым человеком. Сейчас понимаю, почему придерживался такого мнения. Тогда я делал то, что, по большому счету, интереса у меня не вызывало. Сейчас совсем другое дело — всецело отдаю себя работе. У меня амбициозные цели. Хочу, чтобы мой образовательный продукт был лучшим в мире. Ближайшая цель — выйти с ним на рынок Японии, в которой возник соробан.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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