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Новые тренды в летнем маникюре: идеи дизайна для офиса, отдыха, свадьбы и занятий спортом (фото)
Красивый маникюр — одна из тех маленьких радостей жизни, которая необходима каждой женщине. А летняя мода в нейл-дизайне — настоящий фейерверк идей. Есть варианты для скромниц и светских львиц, для бизнес-леди и творческих натур, для тех, кто проведет лето в мегаполисе, и тех, кто отправится в дальние путешествия. При этом важно всегда быть в курсе последних трендов. Это дает ощущение, что вы шагаете в ногу со временем.
О новых трендах в ногтевом декоре «ФАКТАМ» рассказала стилист из Румынии Алина Рэнджук.
— Этим летом в моде красочный маникюр, — говорит Алина Рэнджук. — Особенно эффектен на ногтях коралловый цвет, который был назван цветом 2019 года. А из техник на пике популярности — baby boomer. Это очень лаконичный аккуратный омбре-дизайн в нежной палитре оттенков, поэтому он так нравится клиенткам. А вообще в выборе дизайна отражаются стиль и характер каждой женщины, ее предпочтения. Сильные натуры, как правило, выбирают яркий необычный декор, на который далеко не все могут решиться. Дизайн ногтей может многое рассказать о женщине.
— Какая форма ногтей сегодня в приоритете?
— Миндалевидная.
— Чему отдать предпочтение в декоре?
— Кристаллам. К слову, они великолепно смотрятся на ногтях миндалевидной формы. А на ногтях «балерина» эффектно выглядит скульптурный декор. Сегодня очень ценится детализированный дизайн. Много мелких деталей составляют интересную композицию, которую всегда хочется рассматривать.
— Стилисты говорят, что красный цвет ногтей всегда в моде. А на ногтях какой длины он смотрится более выигрышно?
— На любой. Длинные ли ногти, короткие ли, красный всегда элегантен.
— Что этим летом в нейл-арте в антитренде?
— Не стоит слепо следовать трендам. Выбирайте дизайн в своем стиле. Главный критерий — вы должны себя чувствовать комфортно.
— Летом наблюдается настоящий свадебный бум. Какой дизайн ногтей сегодня предпочитают невесты?
— Если раньше предпочтение отдавалось французскому маникюру, то сейчас многим невестам нравится необычный, экстравагантный маникюр. Например, комбинирование техники baby boomer с цветочной акварелью. Такой дизайн с нежно-розовыми, сиреневыми, пудровыми оттенками прекрасно сочетается с белоснежным нарядом невесты.
— Существует ли возрастной лимит для определенных техник маникюра?
— Не думаю. Важно ухаживать за кожей рук и ногтями в любом возрасте. А дизайн маникюра определяется прежде всего стилем жизни.
— Каков главный секрет ухоженных рук?
— Увлажняйте кутикулу качественными маслами. Сухая кутикула делает руки некрасивыми. По возможности кожа должна меньше контактировать с химикатами, которые используются в быту для уборки. Надевайте перчатки — это убережет ее от повреждения.
— Есть ли правила сочетания маникюра с нарядом?
— Нет, такого свода правил не существует. Стильный маникюр сродни самодостаточному аксессуару. Он красиво дополнит ваш наряд, если вы сумели выбрать эффектный дизайн.
— Лето — время отпусков. Какой маникюр выбрать для отдыха?
— Покройте ногти блестками. Такой маникюр будет красиво смотреться с любой, даже самой простой хлопковой или льняной одеждой. Попробуйте — и вы услышите в свой адрес немало комплиментов.
— Как лучше сочетать маникюр с педикюром?
— Правил нет. Яркие и натуральные цвета на ногтях прекрасно сочетаются с бронзовым загаром. Лето открывает широкие возможности для импровизаций. Это время ярких жизнерадостных красок в природе. Они приветствуются и в нарядах, макияже, маникюре.
— Цвет ногтей и помады должен сочетаться?
— Если у вас красные губы и такого же цвета маникюр, это красиво. Также хорошо будут смотреться розовые губы и ногти или, к примеру, персиковые. Но такое совпадение не является обязательным. Сегодня мода весьма демократична. Она позволяет нам сочетать то, что порой кажется несочетаемым. И вдруг оказывается, что это тоже очень красиво и необычно. Не бойтесь импровизировать!
— К слову, именно так ведь рождаются новые тренды. А какой дизайн посоветуете девушкам, которые занимаются спортом?
— Короткие ногти — это удобно. А дизайн? В его основе могут быть нюдовые тона. А если вы хотите чего-то необычного, можете покрыть ногти черным. Почему бы нет?
— Какой дизайн женских ногтей нравится мужчинам?
— Им по душе изящные женственные ногти девушек. Многим нравятся красные. Мелким деталям мужчины не придают особого значения, а вот женщины — наоборот. Они стремятся, чтобы ногти были безупречны.
— Как вы пришли в вашу профессию?
— Это случилось семь лет назад. Мне всегда нравилась работа мастера маникюра. И когда я им стала, полюбила эту профессию еще больше. Обожаю создавать красоту. А видеть счастливые улыбки на лицах клиенток — это непередаваемое счастье. Оно ни с чем не сравнится.
— Какой комплимент вашей клиентки особенно вам дорог?
— Каждая благодарность для меня ценный подарок. И это не только слова. Благодарность читаешь в счастливых глазах клиентки.
— Алина, бывали ли вы в Киеве?
— Нет, но мечтаю побывать в столице Украины. Знаю, что Киев — очень красивый город. В нем великолепная старинная и современная архитектура, на улицах много зелени, вкусная кухня. И я с нетерпением жду того момента, когда смогу увидеть Киев своими глазами.
Кроме того, в столице Украины есть известные нейл-академии. И мне было бы очень интересно пообщаться с украинскими коллегами, которые очень креативны и имеют успехи в нейл-арте.
Еще один модный тренд в маникюре — техника deep design. Что это такое и кому подойдет, «ФАКТАМ» рассказала израильский нейл-стилист, призер международного конкурса по ногтевому дизайну Мария Балодис.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о новых трендах в педикюре. Советы нейл-стилиста по дизайну и уходу читайте здесь.
Фото из альбома Алины Рэнджук
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