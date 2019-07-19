В Беларуси скончался известный советский актер

Шоу-бизнес

В пятницу, 19 июля, Национальный академический театра имени Янки Купалы в Минске сообщил о смерти популярного советского актера Августина Милованова. Лауреат Государственной премии Белорусской ССР (1988), народный артист БССР (1989) умер на 83-м году жизни.

Августин Милованов родился 16 июня 1937 года в Сталинграде (ныне Волгоград, Россия). Дебютировал как актер в конце 60-х. Популярность ему принесла роль капитан-лейтенанта СД Алекса в многосерийном телефильме «Руины стреляют…»

В 1974 году он сыграл художника Кондратия Степановича в известном фильме «Бронзовая птица». Еще одна заметная работа в карьере актера — роль Менжинского в многосерийном телефильме «Государственная граница».

После распада СССР Милованов снимался преимущественно в российских сериалах, например, в детективном сериале «Каменская-2».

В 2012 году актер перенес микроинсульт и решил завершить карьеру. Милованов был женат на актрисе Галине Толкачевой. У них родился сын, который живет в Польше, где стал известным дизайнером.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти известного советского актера Андрея Харитонова. Уроженец Киева скончался 23 июня.

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