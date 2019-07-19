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Кровавая драма на уличных автогонках в Британии: обнародовано шокирующее видео
Ночью 19 июля в Великобритании произошла автомобильная авария, которая вызвала большой резонанс в обществе. Во время уличных гонок в городе Стивенидж, графство Хартфордшир, столкнулись две машины. После удара оба авто врезались в зрителей, которые стояли по разные стороны дороги. В результате травмы получили 17 человек. Большинство из них — подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Чудом никто не погиб. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Британские СМИ публикуют подробности аварии. За рулем Nissan 350z находился 22-летний Джулиан Кастано. Черной Toyota GT86 управлял Доминик Браун. Он приехал специально на гонки из соседнего города Сент-Олбанс. С ним в машине находился приятель — 26-летний Миндаугас Дамбраускас.
Этот молодой человек сообщил журналистам, что они узнали о предстоящих гонках из Facebook. Их организаторы приглашали всех желающих, у кого есть тюнинговые автомобили. Дамбраускас утверждает, что они с Брауном не собирались участвовать в гонках. Приехали в Стивенидж, чтобы посмотреть на машины.
Его слова подтверждают любительские видео, сделанные зрителями за несколько секунд до аварии. Браун и Дамбраускас выезжали на трассу с левой стороны. На видеозаписи видно, как Toyota притормозила. По всей видимости, водитель проверял, нет ли машин на шоссе. В тот момент, когда он выехал на главную трассу, откуда ни возьмись появился Nissan. Зеленый автомобиль несся со скоростью не менее 130 км/ч. Все случилось в одно мгновение. Nissanотбросило на середину шоссе, где стояла группа зрителей. Toyota подлетела вверх, сбила людей на обочине и врезалась в большой рекламный щит. У машины в результате снесло крышу.
«Я увидел несущийся с моей стороны зеленый автомобиль и понял, что сейчас будет удар. Так и произошло. Было очень страшно. Нас швырнуло на зрителей. Люди падали как кегли, а мы ничего не могли поделать…» — рассказал Дамбраускас. Он и его друг остались целыми и невредимыми. Даже царапин не оказалось.
Не пострадал и Джулиан Кастано. Он отказался общаться с журналистами. Его родители заявили, что молодой человек тяжело переживает случившееся.
Местная жительница Кимберли Чоудхэри видела все, что произошло. Она не понимает, зачем люди вышли на середину шоссе и стояли там. «Единственное объяснение — хотели снять эффектные снимки и видео. Почти все держали в руках включенные смартфоны», — утверждает молодая женщина.
29-летний Рикс Сидху, организатор ночного мероприятия, заявил, что ни о каких гонках речь не шла. Предполагалась «статичная выставка тюнинговых автомобилей», но что-то вышло из-под контроля.
А вот местные жители утверждают, что Сидху врет. Ночные гонки на этом участке шоссе проводятся раз в месяц уже давно. И каждый раз появляется объявление в Facebook.
«Мы сотни раз предупреждали полицию, что когда-нибудь это добром не кончится. И вот результат. Хорошо, что никто не погиб», — заявил один из жителей Стивениджа.
Британцы возмущены тем, что полиция не предприняла никаких мер. Главный инспектор Алисия Шоу утверждает, что ни она, ни ее коллеги ничего не знали о предстоящей гонке. В предыдущие разы полицейские приезжали на патрульных машинах на место проведения и задерживали тех водителей, которые грубо нарушали правила.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?