Происшествия

На левом берегу в Киеве пробки из-за смертельного ДТП возле БСП: подробности и фото с места трагедии

Это смертельное лобовое столкновение произошло около 17 часов в пятницу, 19 июля, на улице Братиславской в Киеве. На съезде с путепровода возле столичной Больницы скорой помощи (БСП) легковой автомобиль Daewoo Nexia выскочил на встречную полосу и врезался в Hyundai i30.

По словам очевидцев, Nexia неслась на большой скорости в сторону станции метро «Черниговская» и, внезапно выскочив на встречную полосу, в лоб в лоб столкнулась с Hyundai i30. Удар был настолько сильным, что Daewoo Nexia буквально сложилась вдвое. Ее водитель погиб на месте.

Водителя Hyundai госпитализировали по «скорой» с переломом ноги и другими травмами. Его жизнь спас ремень безопасности.

Пока правоохранители оформляли ДТП, на улице Братиславской в обе стороны образовались огромные пробки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП под Одессой, в котором погибли четверо, в том числе и ребенок.

А в Киеве накануне около станции метро «Лесная» загорелась маршрутка с людьми. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия.

Также сообщалось о том, что в Польше погиб украинец, протаранивший на Mazda огромный цементовоз.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»

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