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Страшно смотреть: Лобода шокировала поклонников фото после концерта
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фото своих ног после одного из концертов.
«Вы спрашиваете меня люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после…» — написала она.
Лолита Милявская предложила Лободе срочно воспользоваться лечебной мазью. Певец Николай Басков, который в начале июля потерял отца, отметил, что нужно зацеловать покрытые жуткими синяками коленки певицы.
Пользователи соцсети активно сочувствуют певице.
«Это, конечно, жесть! Восстанавливайтесь! Здоровья Вам!» — написал один из них.
«Коленный сустав легко травмировать и сложно лечить. Береги себя, сейчас такой большой выбор наколенников», — добавил второй.
Как писали «ФАКТЫ», на днях Лобода дала большой сольный концерт в российском Нижнем Новгороде. К шоу артистка готовилась очень тщательно и даже взяла с собой для моральной поддержки 8-летнюю дочь Еву.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...