Страшно смотреть: Лобода шокировала поклонников фото после концерта

Шоу-бизнес

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фото своих ног после одного из концертов.

«Вы спрашиваете меня люблю ли я свою профессию? Очень люблю! Но, как стало уже понятно, чем больше зал, тем больше я хромаю после…» — написала она.

Лолита Милявская предложила Лободе срочно воспользоваться лечебной мазью. Певец Николай Басков, который в начале июля потерял отца, отметил, что нужно зацеловать покрытые жуткими синяками коленки певицы.

Пользователи соцсети активно сочувствуют певице.

«Это, конечно, жесть! Восстанавливайтесь! Здоровья Вам!» — написал один из них.

«Коленный сустав легко травмировать и сложно лечить. Береги себя, сейчас такой большой выбор наколенников», — добавил второй.

Как писали «ФАКТЫ», на днях Лобода дала большой сольный концерт в российском Нижнем Новгороде. К шоу артистка готовилась очень тщательно и даже взяла с собой для моральной поддержки 8-летнюю дочь Еву.

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