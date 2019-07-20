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Популярный украинский певец засветился в оккупированном Крыму (фото)
Известный украинский певец Вадим Олейник 19 июля опубликовал в Instagram фото своего отдыха в оккупированной Ялте.
«Приехал к другу на концерт!» — написал он.
Также певец отметил, что фото сделано в Концертном зале «Юбилейный» в Ялте. Скорей всего Олейник приехал на концерт к российскому певцу Филиппу Киркорову.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в оккупированном Крыму засветился еще один известный украинец. Так, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) приехал в оккупированный Крым, где посетил открытое первенство спортивной школы № 6 по сумо, которое прошло в поселке Гаспра, что недалеко от Ялты, на базе ДЮСК «Титан». Спортсмен также опубликовал в Instagram фото, снятые в Крыму.
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