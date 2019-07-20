В Кременчуге умерла вдова Героя Небесной Сотни

Происшествия

19 июля после продолжительной неизлечимой болезни умерла Ирина Сердюк — вдова Героя Украины, Героя Небесной Сотни кременчужанина Игоря Сердюка. Молодая женщина тяжело переживала утрату, и это сказалось на ее здоровье.

«В нашей семье решение мужа не обсуждалось, — отвечала Ирина на вопрос местных тележурналистов о том, не пыталась ли она остановить Игоря от поездки на Майдан. — Когда избили студентов, он собрал вещи и уехал. У него было обостренное чувство справедливости, родители воспитали его в духе патриотизма. Наверное, это все от предков, запорожских казаков. Именно мой супруг в далеком 1992 году организовал мероприятие по поднятию украинского флага на здании горисполкома. Во время Майдана Игорь стал более важным, более уверенным в себе. Он был знаменоносцем 9-й сотни, идеологическим наставником для молодежи. Ходил с флагом, кепке-„бандеровке“ и завязанным на шее красном платке-„арафатке“. В общем, был видным. А вот защиты никакой не носил. Верил, что все пройдет мирно…».

Ирина тоже не раз ездила на Майдан. Особенно ей запомнилась новогодняя ночь, проведенная там. «Рядом с нами стояли студенты и интеллигенция, люди из города и с села, говорящие по-русски и с явным западенским акцентом, — вспоминала она. — Но все были, как одна семья. Все переживали одинаковые чувства восторга и радости от общего единства».

Дочь супругов, Александра, на тот момент студентка третьего курса института, очень гордилась своим отцом. Когда он приезжал на короткое время домой и привозил майдановскую символику, она цепляла ее себе на сумку и раздавала друзьям. Саша очень болезненно перенесла смерть отца.

Ирина Сердюк с дочерью Александрой

Как раз перед революционными событиями семья Сердюков затеяла в своей трехкомнатной квартире ремонт. Игорь — предприниматель, занимавшийся ремонтами квартир, увлекавшийся дайвингом и подводной охотой, Ирина — преподаватель кафедры «Здоровье человека и физической культуры» Кременчугского национального университета, обслуживала баскетбольные матчи «Кременя». Но назревшая в стране политическая ситуация внесла коррективы в их жизненные планы…

44-летней Игорь Сердюк был убит во время строительства баррикад на перекрестке Институтской и Крепостном переулке то ли кем-то из «титушек», то ли кем-то из «беркутовцев» в горячую фазу противостояния на Майдане — 18 февраля 2014 года. Пуля попала ему прямо в переносицу. Он умер молодым, мгновенно, как и хотел, оставив безутешными дочь, жену, престарелых родителей.

В честь Героя Украины Игоря Сердюка и еще четырех погибших в Революции достоинства в Мариинском парке столицы установлен памятник. В честь него переименована улица Октябрьская в Кременчуге. Ира и все, кто знал его, были уверены, что он над этим бы посмеялся — у него было прекрасное чувство юмора.

Вчера не стало и вдовы Героя, так и не дождавшись наказания для убийц своего мужа. В неравной борьбе с раком она проиграла. «Ушла в вечность, ушла на встречу со своим Игорем, с которым не один день проводила вместе на Майдане в Киеве. Бог забирает лучших. Сегодня у нас забрали еще одну украинку, патриотку. Очередная утрата для Украины» — написал на своей странице в Facebook председатель общественной организации «АТО-Майдан-Кременчуг» и давний друг покойных Леонид Харченко.

Как сообщали «ФАКТЫ», Киевский апелляционный суд отпустил под домашний арест снайпера Дмитрия Хмеля, которого подозревают в убийстве Героя Небесной сотни Александра Храпаченко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter