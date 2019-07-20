«День тишины» в Украине: стало известно о массовых нарушениях

Политика

Наблюдатели Комитета избирателей Украины выявили массовые нарушения дня тишины перед выборами. В ряде регионов ответственные лица кандидатов и партий «забыли» убрать билборды с агитацией. Также расследуется случай на Закарпатье, где жителям рассылались SMS якобы от имени кандидата в депутаты.

Как сообщают наблюдатели КИУ, в округах все еще висят агитационные материалы партий и кандидатов. Также политическая реклама активно присутствует в интернете: продвигается сайт кандидата в депутаты по округу № 221 (Киев), страница с признаками черного PR против самовыдвиженца от Киевской области. В соцсетях распространяются рекламные обращения политических сил и их лидеров.

В последний день перед выборами в городах и вдоль трасс обнаружились новые билборды: без имен, но в легко узнаваемых цветах и стилистике конкретных политических сил. При более тщательном анализе обнаружились плакаты и с указанием кандидатов. Также найдены отдельные билборды, выполненные в советской стилистике.

На Закарпатье утром 20 июля от имени одного из кандидатов рассылались агитационные SMS. Сообщения были на венгерском языке и имели признаки манипуляции: авторы послания призывали голосовать за одного из лидеров венгерской общины Закарпатья, но при этом указывали неправильный номер в бюллетене — под ним в списке обозначен кандидат-клон.

Напомним, с полуночи 20 июля 2019 года действуют ограничения на проведение предвыборной агитации кандидатов. Запрещены митинги, встречи с избирателями, агитация на телевидении, радио, в интернете, включая дебаты, круглые столы, пресс-конференции. Запрещена раздача листовок, установка палаток в общественных местах. До полуночи 20 июля от политсил требовалось убрать с улиц билборды предвыборного характера.

СБУ уже пресекла попытку вмешательства в ход голосования на выборах. Задержана жительница Днепра.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter