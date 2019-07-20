- 16:43 Затянуло в водоворот: в Ровенской области утонули мужчина с ребенком
- 16:16 Не вреден для желудка: Супрун развеяла миф о перце чили
- 15:49 «День тишины» в Украине: стало известно о массовых нарушениях
- 15:14 Появились свежие данные о состоянии попавшей в реанимацию Инны Чуриковой
- 15:08 Есть горячие версии: Луценко рассказал о расследовании убийства Шеремета
- 14:45 Помидоры и огурцы лучше не смешивать: экс-судья «МастерШефа» рассказала, как питаться летом
- 14:33 Лето ожило: синоптик дала прогноз погоды на день выборов
- 14:03 Нет свободных мест: в сети появилось красноречивое видео пляжа в Кирилловке
- 13:20 Фанаты «русского мира» устроили провокацию в Станице Луганской
- 12:34 «Не стыдно?»: Омелян раскритиковал указ Зеленского
- 12:32 В Кременчуге умерла вдова Героя Небесной Сотни
- 11:55 В Киеве обстреляли автобус: первые детали происшествия
«День тишины» в Украине: стало известно о массовых нарушениях
Наблюдатели Комитета избирателей Украины выявили массовые нарушения дня тишины перед выборами. В ряде регионов ответственные лица кандидатов и партий «забыли» убрать билборды с агитацией. Также расследуется случай на Закарпатье, где жителям рассылались SMS якобы от имени кандидата в депутаты.
Как сообщают наблюдатели КИУ, в округах все еще висят агитационные материалы партий и кандидатов. Также политическая реклама активно присутствует в интернете: продвигается сайт кандидата в депутаты по округу № 221 (Киев), страница с признаками черного PR против самовыдвиженца от Киевской области. В соцсетях распространяются рекламные обращения политических сил и их лидеров.
В последний день перед выборами в городах и вдоль трасс обнаружились новые билборды: без имен, но в легко узнаваемых цветах и стилистике конкретных политических сил. При более тщательном анализе обнаружились плакаты и с указанием кандидатов. Также найдены отдельные билборды, выполненные в советской стилистике.
На Закарпатье утром 20 июля от имени одного из кандидатов рассылались агитационные SMS. Сообщения были на венгерском языке и имели признаки манипуляции: авторы послания призывали голосовать за одного из лидеров венгерской общины Закарпатья, но при этом указывали неправильный номер в бюллетене — под ним в списке обозначен кандидат-клон.
Напомним, с полуночи 20 июля 2019 года действуют ограничения на проведение предвыборной агитации кандидатов. Запрещены митинги, встречи с избирателями, агитация на телевидении, радио, в интернете, включая дебаты, круглые столы, пресс-конференции. Запрещена раздача листовок, установка палаток в общественных местах. До полуночи 20 июля от политсил требовалось убрать с улиц билборды предвыборного характера.
СБУ уже пресекла попытку вмешательства в ход голосования на выборах. Задержана жительница Днепра.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...