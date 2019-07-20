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Затянуло в водоворот: в Ровенской области утонули мужчина с ребенком
Печальная статистика по утонувшим с начала летнего сезона пополнилась случаем в Ровенской области. На озере в селе Глинск разыгралась трагедия: вечером 19 июля здесь утонули отец с сыном, приехавшие отдыхать из областного центра.
Мальчику было восемь лет, его отцу — 49. Обстоятельства ЧП выясняются, но, по предварительным данным, мужчина решил зайти в озеро с сыном на плечах. В воде отец с сыном наткнулись на одно из подводных течений и попали в водоворот. Тела погибших из озера были подняты силами водолазов. Об этом сообщает ТСН.
Спасатели Ровенской области просят жителей быть осторожными на воде, следить за детьми, купающимися в водоеме, не заходить в воду в незнакомых местах, с осторожностью отдыхать на диких пляжах, поскольку в водоеме может оказаться илистое дно и опасная глубина.
Напомним, ранее на диком пляже у Железного Порта спасателю удалось вытащить из воды двух тонувших подростков, а киевлянин в последний момент спас тонувшую в озере семилетнюю девочку.
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