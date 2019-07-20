Происшествия

В центре Киева произошло смертельное ДТП с участием Lexus: эксклюзивные фото с места аварии

Утром в субботу, 20 июля, на Владимирском спуске в Киеве произошло тройное ДТП. Как рассказали очевидцы случившегося, автомобиль Lexus внезапно выскочил на встречную полосу и задел ехавший навстречу Ssang Yong, а после — столкнулся лоб в лоб с «ГАЗелью».

В результате случившегося погиб 49-летний водитель Lexus. Ему пробовали оказать помощь прохожие, но тщетно. Он скончался до приезда медиков. В салоне авто погибшего правоохранители обнаружили крупную сумму денег.

По предварительной информации, что у погибшего водителя иномарки были проблемы с сердцем и ему стало плохо за рулем. Действительно ли это стало причиной трагедии, выяснит полиция в ходе следствия.

Как сообщали «ФАКТЫ», вечером в пятницу, 19 июля, недалеко от села Вита Поштова под Киевом произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль Audi A6 сбил мужчину и двух женщин на участке дороги рядом с АЗС WOG.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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