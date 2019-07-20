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В России произошло новое ЧП с Superjet: самолет совершил экстренную посадку
В России случился новый авиаинцидент с самолетом Sukhoi Superjet 100. Один из самолетов этого типа в мае сгорел в аэропорту «Шереметьево», еще одному пришлось взлетать с не отцепленным вовремя тросом заземления. Теперь Sukhoi Superjet запросил аварийную посадку из-за треснувшего лобового стекла.
ЧП случилось, когда самолет выполнял рейс из Китая во Владивосток. На борту лайнера находились 69 пассажиров и семь человек экипажа. Пилот запросил аварийную посадку, когда верхний слой лобового стекла неожиданно треснул в полете.
Лайнер приземлился в аэропорту Владивостока, пассажиры и экипаж не пострадали.
Напомним, из-за участившихся авиаинцидентов с Sukhoi Superjet все больше россиян предпочитают не летать на самолетах российского производства на среднемагистральных рейсах. Согласно последним соцопросам, каждый третий респондент предпочел бы не летать российскими лайнерами.
После трагедии в «Шереметьево» всплыли сведения о еще как минимум двух авиапроисшествиях с участием лайнера Sukhoi Superjet.
Фото deita.ru
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