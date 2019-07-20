Происшествия

Не доехали на вызов: полицейские попали в серьезное ДТП под Харьковом (фото)

В городе Изюме Харьковской области полицейские, торопясь на вызов, попали в страшное ДТП. Служебному автомобилю полиции не уступили дорогу, в итоге случилось лобовое столкновение.

Инцидент произошел в месте пересечения городских улиц Правды и Чумацкой с оживленной трассой «Киев-Харьков-Довжанский». Автомобиль «Ford», следовавший по трассе, проигнорировал требование уступить дорогу машине со спецсигналом.

Двое полицейских сейчас в тяжелом состоянии находятся в больнице. Четверо человек, находившихся в «Форде», осмотрены врачами и после оказания первой помощи отпущены домой.

Напомним, в Белой Церкви полицейские стали жертвой угонщиков, а в Виннице правоохранитель разбил припаркованные машины, но отказался проходить алкотест.

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