В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени, – СМИ

Политика

В посольстве Украины в Индии привели в негодность все бюллетени, которыми наши соотечественники должны были голосовать на выборах в Раду. Голосование в Нью-Дели оказалось под угрозой срыва.

Как сообщает LB.ua, расследование выяснило, что бюллетени были испорчены по формальным признакам: на них были проставлены печати, использовавшиеся на выборах президента, хотя эти штампы следовало еще после второго тура передать в МИД Украины.

Напомним, перед досрочными выборами в Верховную Раду для украинцев за рубежом были созданы 102 избирательных участка. Проголосовать есть возможность при посольствах и консульствах. В Индии создан один участок № 900 025 при посольстве в городе Нью-Дели.

На выборах избирателям будут выдаваться два бюллетеня — для голосования по общегосударственному многомандатному и одномандатному избирательным округам. Те, кто голосует за пределами своего округа или за рубежом, получает лишь один бюллетень и выбирает исключительно представителя в общегосударственном многомандатном округе.

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