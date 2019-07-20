- 19:49 Шоу не удалось: оккупантов постигла крупная неудача в Керченском проливе
- 19:38 Официально: названы дата и место боя Ломаченко – Кэмпбелл
- 19:05 В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени, – СМИ
- 18:45 «Бавария» – «Реал»: где смотреть матч Международного кубка чемпионов
- 18:36 Не доехали на вызов: полицейские попали в серьезное ДТП под Харьковом
- 18:13 Лето ожило: синоптик дала прогноз погоды на день выборов
- 18:09 На аттракционе в Кирилловке подросток сломал шею: детали жуткого происшествия
- 17:37 В России произошло новое ЧП с Superjet: самолет совершил экстренную посадку
- 17:31 Дала себе установку: идем на войну, чтобы победить, — военный медик Мария Власюк
- 17:11 Выборы в Раду 2019: онлайн-трансляция
- 17:07 В центре Киева произошло смертельное ДТП с участием Lexus: эксклюзивные фото с места аварии
- 16:43 Затянуло в водоворот: в Ровенской области утонули мужчина с ребенком
В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени, – СМИ
В посольстве Украины в Индии привели в негодность все бюллетени, которыми наши соотечественники должны были голосовать на выборах в Раду. Голосование в Нью-Дели оказалось под угрозой срыва.
Как сообщает LB.ua, расследование выяснило, что бюллетени были испорчены по формальным признакам: на них были проставлены печати, использовавшиеся на выборах президента, хотя эти штампы следовало еще после второго тура передать в МИД Украины.
Напомним, перед досрочными выборами в Верховную Раду для украинцев за рубежом были созданы 102 избирательных участка. Проголосовать есть возможность при посольствах и консульствах. В Индии создан один участок № 900 025 при посольстве в городе Нью-Дели.
На выборах избирателям будут выдаваться два бюллетеня — для голосования по общегосударственному многомандатному и одномандатному избирательным округам. Те, кто голосует за пределами своего округа или за рубежом, получает лишь один бюллетень и выбирает исключительно представителя в общегосударственном многомандатном округе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!