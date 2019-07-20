25.71 / 25.99 28.79 / 29.25
Киев: +23
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

20:43 20 июля 2019 100
путин стоун
Инф. «ФАКТОВ»

Американский режиссер Оливер Стоун предложил Владимиру Путину еще раз стать крестным отцом — на этот раз для дочери Стоуна 22-летней Тары.

Просьба прозвучала, когда Стоун записывал пропагандистское интервью с российским президентом. Американец выяснил, что Путину уже неоднократно предлагали быть крестным и тот, согласно традиции, не отказывается.

Стоуна не смутил тот факт, что его дочь Тара не православной веры и пока не имеет отношения к данной ветви христианства. Когда Путин предложил поинтересоваться мнением девушки, режиссер выразил уверенность, что с этим проблем не будет. «Мы сделаем ее… Если только она будет состоять в церкви», — заявил Стоун.

Напомним, Путин ранее стал крестным отцом для дочери Виктора Медведчука Дарьи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины