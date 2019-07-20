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Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Американский режиссер Оливер Стоун предложил Владимиру Путину еще раз стать крестным отцом — на этот раз для дочери Стоуна 22-летней Тары.
Просьба прозвучала, когда Стоун записывал пропагандистское интервью с российским президентом. Американец выяснил, что Путину уже неоднократно предлагали быть крестным и тот, согласно традиции, не отказывается.
Стоуна не смутил тот факт, что его дочь Тара не православной веры и пока не имеет отношения к данной ветви христианства. Когда Путин предложил поинтересоваться мнением девушки, режиссер выразил уверенность, что с этим проблем не будет. «Мы сделаем ее… Если только она будет состоять в церкви», — заявил Стоун.
Напомним, Путин ранее стал крестным отцом для дочери Виктора Медведчука Дарьи.
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