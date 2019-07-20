Настоящее чудо: на Херсонщине маленькая девочка выпала из окна 4 этажа и осталась жива

Происшествия

В Херсонской области пятилетняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Ребенок чудом выжил, у юной Александры врачи диагностировали компрессионные повреждения поясничного отдела позвоночника, ссадины и ушибы, но обошлось без серьезных травм внутренних органов.

События разворачивались по уже привычному для лета сценарию: окно в комнате было открытым, а дети на несколько минут остались без присмотра. На оконной раме была установлена антимоскитная сетка, которая легко поддалась под весом ребенка и вместе с ним выпала наружу. Спасло девочку лишь то, что упала она не на асфальт, а в густую траву, сообщает ТСН.

Девочке предстоит провести месяц в областной больнице. Врачи говорят, что, возможно, последствия падения еще проявятся, не исключено, что будет чувствоваться боль в нижних отделах позвоночника. Тем не менее, в сравнении с грозившей девочке опасностью спасение называют чудом.

Напомним, иногда дети, выпадая из окон, чудесным образом спасаются, благодаря прохожим. В полиции, учитывая участившиеся несчастные случаи с детьми, призывают родителей не надеяться ни на везение, ни на москитную сетку и не оставлять малышей без присмотра в помещении с открытым окном.

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