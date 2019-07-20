Происшествия

СБУ пришла с обысками на завод в Кривом Роге: что об этом известно

Служба безопасности Украины 20 июля пришла с обысками на меткомбинат «АрселорМиттал Кривой Рог». И.о. гендиректора компании Александр Иванов связывает визит проверяющих с недавними претензиями нового руководства государства к работе предприятия. Завод обвинили в «экоциде» — уничтожении растительного и животного мира в регионе.

«Сотрудники СБУ пришли с обысками на новый объект — третью машину непрерывного литья заготовок У нас изъяли копии всех документов и начали проверку по поводу ионизирующего излучения… Эти действия выглядят нелогично», — заявил он.

Директорат криворожского предприятия напомнил, что завод прошел все необходимые проверки, получил разрешительные документы, а потому нынешние действия СБУ выглядят как давление на инвестора. Компания просит, чтобы на ситуацию отреагировали посольства стран «Большой семерки» и Европейская бизнес-ассоциация.

Секретарь Совета нацбезопасности Александр Данилюк заявил, что о визите СБУ на «АрселорМиттал Кривой Рог» знает и считает это «тревожным сигналом».

Напомним, предприятие «АрселорМиттал Кривой Рог» часто попадало в рейтинги крупных загрязнителей воздуха наряду с другими промышленными гигантами Украины.

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