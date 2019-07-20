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Не скрывали чувств: бывший муж Ани Лорак засветился в компании жгучей брюнетки
Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, похоже, начинает новые отношения. Мурата сфотографировали в ночном клубе в компании яркой брюнетки. Девушка нежно целует своего спутника в щеку, и, судя по улыбке Мурата, ему это приятно.
Брак Мурата Налчаджиоглу и Ани Лорак продержался около 10 лет. 31 декабря 2018 года пара развелась. Представители сторон на судебном заседании заявили, что у Мурата и Ани не совпадают взгляды на семейную жизнь, а потому дальнейшее пребывание в браке невозможно. Тогда же прозвучали предположения, что романтические чувства у пары пропали задолго до того, как Мурата заметили в компании столичной тусовщицы Яны Беляевой.
Брат Ани Лорак уверен, что ее брак был разрушен «из-за расстояния» — супруги мало проводили времени вместе и по сути жили в разных городах.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..