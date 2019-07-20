- 00:01 С поста 17 тамуза у иудеев начинается трехнедельный траур: история и правила поведения
- 20.07 23:38 Красавица-украинка Харлан стала шестикратной чемпионкой мира
- 20.07 23:19 Яблоку негде упасть: в сети показали фото многолюдного пляжа в Крыму
- 20.07 23:19 Две украинские легкоатлетки выиграли молодежный чемпионат Европы
- 20.07 22:50 Не скрывали чувств: бывший муж Ани Лорак засветился в компании жгучей брюнетки
- 20.07 22:23 Не ответили на вопрос: в метро Санкт-Петербурга мужчина напал с ножом на украинцев
- 20.07 21:40 СБУ пришла с обысками на завод в Кривом Роге: что об этом известно
- 20.07 21:16 Настоящее чудо: на Херсонщине маленькая девочка выпала из окна 4 этажа и осталась жива
- 20.07 20:43 Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
- 20.07 20:18 Украинские военные проверяют информацию о присутствии войск РФ на белорусской части зоны отчуждения
- 20.07 19:49 Шоу не удалось: оккупантов постигла крупная неудача в Керченском проливе
- 20.07 19:38 Официально: названы дата и место боя Ломаченко – Кэмпбелл
Две украинские легкоатлетки выиграли молодежный чемпионат Европы
В субботу, 20 июля, на чемпионате Европы U-20 по легкой атлетике, который проходит в шведском Буросе, копилка Украины пополнилась двумя золотыми наградами.
В секторе для прыжков в высоту лучше всех выступила 17-летняя Ярослава Магучих. Наша спортсменка с первой попытки преодолела высоту 1,92 м, которая позволила ей подняться на высшую ступень пьедестала почета, а вот планку на 2,02 м покорить уже не смогла. Второе и третье место досталось представительницам России — Аделине Халиковой (1,90 м) и Наталье Спиридоновой (1,87 м).
Поддержала свою соотечественницу в секторе для метания молота Валерия Иваненко. 17-летняя украинка показала лучший результат (65,83 м) в заключительной, шестой, попытке, что позволило более чем на два метра опередить немку Саманту Борутту (63,53 м), «бронза» же досталась Жанетт Немет из Венгрии (61,99 м).
А вот Илья Кравченко в прыжках с шестом завоевал «серебро». Наш спортсмен с результатом 5,31 м уступил лишь норвежцу Полу Хагену Лиллефоссе (5,41 м), при этом опередив француза Робина Эмига, который для преодоления высоты 5,31 м потратил на одну попытку больше украинца.
Таким образом, с четырьмя медалями в активе (3 «золота» и 1 «серебро») Украина лидирует в общем медальном зачете. На второй строчке разместилась Италия (3 «золота» и 2 «бронзы»), на третьей — Нидерланды (2 «золота» и 4 «серебра»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский юниор с рекордом выиграл чемпионат Европы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...