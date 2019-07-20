Две украинские легкоатлетки выиграли молодежный чемпионат Европы

Спорт

В субботу, 20 июля, на чемпионате Европы U-20 по легкой атлетике, который проходит в шведском Буросе, копилка Украины пополнилась двумя золотыми наградами.

В секторе для прыжков в высоту лучше всех выступила 17-летняя Ярослава Магучих. Наша спортсменка с первой попытки преодолела высоту 1,92 м, которая позволила ей подняться на высшую ступень пьедестала почета, а вот планку на 2,02 м покорить уже не смогла. Второе и третье место досталось представительницам России — Аделине Халиковой (1,90 м) и Наталье Спиридоновой (1,87 м).

Поддержала свою соотечественницу в секторе для метания молота Валерия Иваненко. 17-летняя украинка показала лучший результат (65,83 м) в заключительной, шестой, попытке, что позволило более чем на два метра опередить немку Саманту Борутту (63,53 м), «бронза» же досталась Жанетт Немет из Венгрии (61,99 м).

А вот Илья Кравченко в прыжках с шестом завоевал «серебро». Наш спортсмен с результатом 5,31 м уступил лишь норвежцу Полу Хагену Лиллефоссе (5,41 м), при этом опередив француза Робина Эмига, который для преодоления высоты 5,31 м потратил на одну попытку больше украинца.

Таким образом, с четырьмя медалями в активе (3 «золота» и 1 «серебро») Украина лидирует в общем медальном зачете. На второй строчке разместилась Италия (3 «золота» и 2 «бронзы»), на третьей — Нидерланды (2 «золота» и 4 «серебра»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский юниор с рекордом выиграл чемпионат Европы.

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