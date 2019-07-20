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Украинский юниор с рекордом выиграл чемпионат Европы (фото)
Юный украинский метатель молота Михаил Кохан выиграл чемпионат Европы U-20, который проходит в Буросе (Швеция).
18-летний уроженец Днепра очень уверенно выступил в секторе. В пяти попытках из шести Михаил забросил снаряд за отметку в 80 метров, а в третьем подходе с результатом 84,73 м и вовсе установил рекорд Европы среди юниоров. Мировой рекорд в возрастной категории U-20 принадлежит Ашрафу Эль Сеифи из Катара — 85,57 м.
«Я очень рад, поскольку ехал сюда за золотой медалью. Старт соревнований был непростым из-за дождя, но когда вышло солнце, то стало намного лучше. С тех пор, как я завоевал свое первое золото в Венгрии, мне удалось улучшить технику и силу. Для того, чтобы побить рекорд мира, нужно улучшаться еще больше. Когда я вернусь домой, то начну готовиться к Дохе», — поделился своими эмоциями украинец с пресс-службой турнира.
Добавим, что второе место досталось греку Христосу Францескакису (84,22 м), третьим стал итальянец Джоржио Оливьери (78,75 м).
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