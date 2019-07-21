Политика

Выборы закончились, не начавшись: в Бахмуте членов избиркома поймали на фальсификации протоколов (видео)

В Бахмуте Донецкой области ночь перед выборами была неспокойной. На участке № 624 голосование закончилось, не начавшись, поскольку члены избирательной комиссии испортили документацию по выборам.

Как полагает следствие, члены избиркома еще в ночь перед выборами поставили подписи на пустом протоколе голосования. В бланк оставалось лишь вписать «нужного» кандидата в депутаты или «правильное» название партии. Получив сигнал о происходящем, на место прибыла следственно-оперативная группа Бахмутского отделения полиции. А представители избирательной комиссии решили скрыть следы преступления и не придумали ничего лучше, как залить бланки протоколов чернилами.

Как сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, уловка комиссии не помогла, полиция начала расследование о фальсификации документов по выборам (ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Украины). Виновным грозит от семи до десяти лет заключения.

Напомним, в день выборов избирательные участки по всей Украине откроются одновременно — в 08.00. «ФАКТЫ» следят онлайн за важнейшими новостями с избирательных участков и в целом за процессом голосования.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter