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Выборы закончились, не начавшись: в Бахмуте членов избиркома поймали на фальсификации протоколов (видео)
В Бахмуте Донецкой области ночь перед выборами была неспокойной. На участке № 624 голосование закончилось, не начавшись, поскольку члены избирательной комиссии испортили документацию по выборам.
Как полагает следствие, члены избиркома еще в ночь перед выборами поставили подписи на пустом протоколе голосования. В бланк оставалось лишь вписать «нужного» кандидата в депутаты или «правильное» название партии. Получив сигнал о происходящем, на место прибыла следственно-оперативная группа Бахмутского отделения полиции. А представители избирательной комиссии решили скрыть следы преступления и не придумали ничего лучше, как залить бланки протоколов чернилами.
Как сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, уловка комиссии не помогла, полиция начала расследование о фальсификации документов по выборам (ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Украины). Виновным грозит от семи до десяти лет заключения.
Напомним, в день выборов избирательные участки по всей Украине откроются одновременно — в 08.00. «ФАКТЫ» следят онлайн за важнейшими новостями с избирательных участков и в целом за процессом голосования.
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