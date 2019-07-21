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Две крупнейшие европейские авиакомпании отменили все рейсы в Каир
В субботу, 20 июля, авиакомпании Lufthansa и British Airways неожиданно объявили, что прекращают все полеты в Каир. Они объяснили этот шаг заботой о безопасности пассажиров. Немецкая авиакомпания отменила рейсы на сутки, британская — на неделю. Ни Lufthansa, ни British Airways не сообщают деталей. Заявления обоих авиаперевозчиков словно написаны под копирку.
«Поскольку безопасность для Lufthansa представляет собой наивысший приоритет, авиакомпания приняла решение прекратить полеты в Каир на то время, пока проходит проверка ситуации», — заявили в крупнейшей авиакомпании Германии.
«Безопасность пассажиров и членов экипажа имеет наивысший приоритет…» — говорится в заявлении British Airways.
Британские СМИ сообщают, что принятые меры могут быть связаны с угрозой терактов на борту самолетов. МИД Великобритании предупредил туристов о повышенной опасности во время перелетов в Египет.
Примечательно, что пассажирам, которые собирались вылететь из лондонского аэропорта Хитроу в Каир рейсом BA155 20 июля в 17:15, об отмене их рейса сообщили прямо перед посадкой в самолет. 70-летняя Кристин Шелбурн собиралась лететь в Египет с 11-летним внуком. Когда они попытались пройти через зону регистрации билетов, оказалось, что их посадочные талоны недействительны. Женщина обратилась к сотрудникам British Airways. Те выдали ее новые талоны, но и по ним Кристин не смогла пройти к самолету.
«Сотрудники авиакомпании вели себя так, словно ничего не знали об отмене рейсов. Я их не обвиняю, но ситуация очень странная и неприятная. Дело в том, что, когда я позвонила мужу и сказала, что наши посадочные талоны недействительны, он сообщил мне, что рейс отменили. Он узнал об этом раньше, чем работники British Airways?» — заявила журналистам миссис Шелбурн.
Ей и другим пассажирам рейса BA155 вручили письма, в которых, в частности, говорилось: «Мы постоянно пересматриваем меры безопасности в аэропортах по всему миру и приняли решение приостановить выполнение полетов в Каир на семь дней в качестве превентивной меры, чтобы провести дополнительную оценку».
Тем временем представитель аэропорта Каира сообщил BBC, что британская авиакомпания не уведомляла египетскую сторону о своем решении. Известно, что 18 и 19 июля сотрудники British Airways проводили проверку мер безопасности в каирском аэропорту, однако о своих выводах египетской стороне не сообщили.
В пятницу, 19 июля, МИД Великобритании обновил рекомендации для подданных Ее Величества, которые направляются в Египет. В памятке содержится предупреждение о возможном риске терактов на авиатранспорте, а также информация о том, что введены дополнительные меры безопасности для рейсов, вылетающих в Британию из Египта.
Последний раз авиапассажиры погибли в Египте в ноябре 2015 года. Тогда над Синаем потерпел крушение самолет российской авиакомпании «Когалымавиа». Погибли все 224 человека на борту. Лайнер выполнял рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Авиакатастрофа была признана терактом. После этого все полеты российских авиакомпаний в Египте были запрещены. Только в январе 2018 года президент России Владимир Путин распорядился возобновить авиасообщение между двумя странами.
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