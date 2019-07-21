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В Украину не пустили известного комика из Беларуси
Комику из Беларуси Ивану Усовичу, работающему в жанре стендап, запретили въезд в Украину. Концерты Усовича в Киеве и Одессе отменены, организаторы готовы вернуть деньги за билеты.
Усович уточнил, что въезд в Украину ему закрыт на ближайшие три года. Это решение артисту огласили сотрудники Государственной пограничной службы Украины.
Стендапер собирался выступить в Киеве 19 июля.
Причины запрета на въезд не разглашаются, но, скорее всего, они связаны с нарушением правил въезда в Крым. В 2016 году комик выступал в оккупированном Крыму и конкретно в Симферополе, причем прибыл туда не через украинские пункты пропуска, а с российской территории.
Напомним, в апреле 2019 года российские звезды надеялись, что в ближайшее время для них будут сняты запреты на гастроли по украинской территории.
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