Политика

В Украине 8 избирательных участков никак не могут начать работу: в МВД назвали причины

В день выборов 21 июля не все избирательные участки открылись своевременно, в 08.00, как того требует закон. По информации полиции, проблемы возникли на восьми участках — там комиссии никак не могут начать работу.

Как рассказал на брифинге глава Нацполиции Сергей Князев, среди проблемных участков четыре находятся в Черниговской области. Две комиссии не смогли приступить к работе из-за смены состава — избиркому пришлось срочно вносить изменения в документы. Еще на двух участках возникли противоречия между членами комиссии. Князев уточнил, что спор носил политический характер.

На одном участке в Донецкой области была испорчена важная документация по выборам, еще на одном потребовалось время для пересчета бюллетеней. В Николаевской области не успели проштамповать бюллетени, а в Житомирской области своевременное открытие участка сорвалось из-за опоздания главы комиссии.

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