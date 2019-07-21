Украина

Полиция открыла 20 уголовных дел за нарушения в "день тишины"

Накануне голосования на выборах в украинский парламент, 20 июля, в полицию поступило 886 заявлений о нарушениях избирательного законодательства. По поступившим сигналам правоохранители возбудили 20 уголовных дел. Об этом на брифинге сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

«За вчерашний день поступило 886 заявлений и сообщений, из которых 711 — это незаконная агитация, 39 — подкуп избирателей, 14 — о каких-либо конфликтах, 3 — кражи и 3 — подделка документов. Возбуждено 20 уголовных производств за вчерашние сутки», — заявил Князев.

По словам главы Нацполиции, уже непосредственно в день выборов правоохранителям поступило 111 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Больше всего таких сообщений зарегистрировано в Донецкой, Херсонской и Днепропетровской областях. В основном, эти сообщения связаны с незаконной агитацией (29 фактов), препятствием осуществлению избирательного права (5) и повреждением имущества (3 факта).

Как сообщалось, в Украине в 8:00 21 июля открылись избирательные участки, на которых пройдет голосование на досрочных парламентских выборах.

Голосование продлится до 20:00. Первые данные экзитполов появятся после 18:00.

Напомним, по техническим причинам в Украине в 8:00 не открылись восемь избирательных участков и еще 16 открылись с опозданием. Сегодня поступило сообщение о «минировании» пункта пропуска «Майорское», через который жители Донецкой области могли попасть на избирательный участок в поселок Зайцево. Позже информация о минировании не подтвердилась.

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