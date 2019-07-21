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Легендарный Пакьяо в 40 лет завоевал пояс суперчемпиона: видео боя
В Лас-Вегасе (США) на ринге MGM Grand Arena прошел бой между обладателем титула суперчемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе американцем Китом Турманом (29 побед, 22 из них — нокаутом, 1 поражение) и легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62 победы, 39 из них — нокаутом, 7 поражений, 2 ничьи).
40-летний Мэнни начал поединок активнее, и уже в первом раунде отправил соперника в нокдаун. Опытный филиппинец и в дальнейшем не стеснялся осыпать ударами соперника, на 10 лет моложе его, но постепенно Турман выровнял ход боя, а после шестого раунда и вовсе перехватил инициативу.
В итоге, судьбу поединка решали судьи. Один из них отдал предпочтение Турману (114:113), а двое других — Пакьяо (115:112), который нанес американцу первое поражение в карьере и отобрал у него чемпионский титул WBA Super.
Свой следующий бой 40-летний Мэнни скорее всего проведет против победителя объединительного поединка между чемпионом мира IBF Эрролом Спенсом (25 побед, 21 из них — нокаутом) и обладателем пояса WBC Шоном Портером (30 побед, 17 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что официально названы дата и место боя Ломаченко — Кэмпбелл.
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