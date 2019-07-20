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Официально: названы дата и место боя Ломаченко – Кэмпбелл
Промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила дату и место боя между чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) и британцем Люком Кэмпбеллом (20 побед, 18 из них — нокаутом, 2 поражения).
Поединок пройдет в субботу, 31 августа, в Лондоне на O2 Arena (вмещает 20 тысяч зрителей). В прямой трансляции за боем можно будет следить на телеканалах Sky Sports (Великобритания) и ESPN+ (США).
«Это исторический бой, потому что моя цель — объединить все пояса в легком весе. Люк Кэмпбелл — следующий вызов для меня. Он отличный боец, которого я хорошо помню со времен Олимпийских игр 2012 года. У него сложный стиль, и я не могу позволить себе недооценить его. Для меня это особенный бой в Лондоне. Я был здесь в прошлом году, и реакция людей была ошеломляющей. Они уважают мой стиль боя и увлечены боксом. Я не могу дождаться, чтобы устроить отличное шоу для всех», — поделился своими эмоциями Ломаченко в интервью сайту matchroomboxing.com.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко показал своего «старшего брата», шокировав сеть.
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