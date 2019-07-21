Захват Ираном британского танкера: Лондон обвиняет Москву (видео)

Мир

В воскресенье, 21 июля, Великобритания обратилась с заявлением к Совету Безопасности ООН в связи с захватом танкера Stena Impero в Ормузском проливе. «Согласно международным нормам, право транзитного перехода через международный пролив не должно нарушаться», — подчеркивается в обращении. Лондон осуждает действия Ирана.

Британская сторона утверждает, что Stena Impero находился в территориальных водах Омана, когда судно было задержано бойцами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). «Таким образом, акция Ирана представляет собой незаконное вмешательство», — подчеркивается в заявлении.

Позицию Лондона поддержали его ближайшие союзники. НАТО выразила серьезную озабоченность «дестабилизирующими действиями Ирана». Представитель Североатлантического альянса осудил задержание британского танкера, назвав его «нападением на свободное судоходство».

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас предостерег от эскалации конфликта в Ормузском проливе. «Речь идет о том, чтобы предотвратить войну. На это нацелены все усилия европейских партнеров и государств этого региона», — заявил Мас в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. Министр призвал власти Ирана пойти на уступки. «Именно Тегерану следует отнестись к ситуации со всей ответственностью и прекратить раскручивать спираль эскалации», — заявил глава МИД ФРГ.

Тегеран официально признал, что нефтяной танкер Stena Impero был задержан 19 июля Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе. Иранские власти обвиняют судно в нарушении правил международного судоходства. Утверждается, что танкер вошел в территориальные воды Ирана и врезался в иранское рыболовное судно. Капитан судна безуспешно пытался связаться с экипажем танкера, чтобы предупредить столкновение. Stena Impero на его сигналы не реагировал.

После этого появились три катера и вертолет КСИР. На палубу танкера высадились шесть вооруженных бойцов, которые приказали команде судна изменить курс. После этого связь с Stena Impero была прервана.

В воскресенье, 21 июля, глава Организации портов и морского судоходства Ирана Мохаммад Растад заявил, что все 23 человека, находившихся на борту британского танкера находятся в безопасности. По его словам, в настоящее время они доставлены в порт Бандар-Аббас на юге Ирана. Моряки остаются на судне согласно международным правилам.

Хотя Stena Impero — британский танкер, подданных Великобритании в составе команды нет. Капитан судна — гражданин Индии. Трое моряков — граждане России. Остальные — граждане Индии, Латвии и Филиппин.

Британская газета The Mirror сообщила, что спецслужбы Великобритании проверяют причастность России к захвату танкера. Специалисты британской разведки MI-6 полагают, что российские спецслужбы, владеющие шпионскими компьютерными программами, послали команде Stena Impero ложные координаты по GPS. В результате танкер сбился с курса и оказался рядом с территориальными водами Ирана.

В Тегеране были к этому готовы. Российская разведка и КСИР давно наладили сотрудничество между собой в Сирии и не раз обменивались важной информацией. В MI-6 уверены, что санкцию на проведение подобной операции как захват иностранного судна мог дать только лично президент России Владимир Путин.

Москва пока эти заявления не комментирует. В России озабочены тем, что под арестом оказались трое россиян. Однако, как заявил координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов, морякам не угрожает опасность с иранской стороны. По его словам, россияне в безопасности, ведь их захватили не пираты. Он отметил, что это остановка судна напоминает ответные меры, так как Иран обещал отплатить за задержку своего танкера в Гибралтаре. Фишов выразил уверенность в том, что всех моряков освободят под залог.

Действительно, на днях в Гибралтарском проливе был остановлен иранский танкер. По заявлению британских властей, он перевозил нефтепродукты в Сирию в нарушение международных санкций. Тегеран тогда пригрозил, что не оставит подобные враждебные действия без ответа.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант после захвата Stena Impero пообещал Ирану «серьезные последствия». Он подчеркнул, что речь не идет о военном вмешательстве. Однако Лондон может предпринять заморозку иранских активов и другие жесткие меры. Пока британское правительство настоятельно рекомендовало всем британским судам временно отказаться от маршрутов, проходящих вблизи территориальных вод Ирана. А Хант примет участие в экстренном заседании правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям (COBRA), чтобы обсудить инцидент и ответные меры.

Это уже не первый инцидент с танкерами в Ормузском проливе. В июне там были совершены две диверсии. США и Великобритания обвинили в этом Иран.

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