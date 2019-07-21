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BottleCapChallenge: юный украинский футболист удивил сеть необычным способом открыть бутылку (видео)
Одиннадцатилетний львовянин Володя Бобенчик присоединился к набравшему популярность челленджу BottleCapChallenge, участие в котором ранее приняли многие известные личности из мира спорта, шоу-бизнеса, кино.
По условиям челленджа, участники демонстрируют всевозможные способы открутить крышку на бутылке.
Мальчик удивил социальные сети, опубликовав видео, где он открывает бутылку с помощью теннисного мяча.
На видео показано, как парень набивает игровую сферу ногами, после чего бьет ею по бутылке. Мяч попал точно в крышку, которая после этого слетела с бутылки.
История львовянина Володи Бобенчика стала широко известна после того, как ребенку отказали в визе во Францию на Евро-2016. Мальчик сам занимается футболом, знает игроков украинской сборной и даже приходит на тренировки наших футболистов. Семья Володи решила сделать ему подарок — поездку во Францию на матчи Евро-2016. Заранее были куплены билеты на самолет, забронирован отель. Когда Вове не открыли визу, мальчика поддержали сотни неравнодушных людей, а футболисты украинской сборной записали для юного болельщика видеообращение. В итоге парень все-таки получил свой подарок.
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