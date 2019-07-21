Оккупированный Первомайск подвергся мощному обстрелу: в сети вспомнили об артиллеристах из России

Украина

Вечером 20 июля за несколько часов до того, как должно было вступить в силу перемирие на Донбассе, в оккупированном Первомайске заявили об обстрелянных мирных кварталах. Якобы погибла женщина и еще от трех до одиннадцати человек (по разным версиям) были ранены осколками. Утверждалось, что среди пострадавших было двое детей.

В районе, куда якобы попал снаряд, действительно видели черный дым. Тем не менее, есть ряд факторов, указывающих, кто на самом деле может стоять за этим «обстрелом», учитывая недавнее прибытие в город российских артиллеристов и телевизионщиков.

Оккупанты в контролируемых группах в соцсетях усиленно продвигают версию, что обстрел по Первомайску велся со стороны села Катериновка, подконтрольного Украине. Местные жители в этой версии сомневаются. Есть сведения, что поблизости от места попадания снаряда мог находиться командный пункт незаконных вооруженных формирований и стояла военная техника боевиков. Тем не менее, «обстрел» был настолько неприцельным, что никого из боевиков не зацепил, а все ограничилось осколочными ранениями случайных прохожих.

Напомним, согласно договоренностям трехсторонней контактной группы в Минске режим тишины на Донбассе должен был стать бессрочным и вступить в силу с начала суток 21 июля. Пока штаб ООС говорит об отсутствии обстрелов со стороны врага, но полностью без жертв не обошлось. В районе города Счастье двое украинских военных подорвались на взрывном устройстве, установленном вражеской диверсионно-разведывательной группой.

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