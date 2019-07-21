Порошенко проголосовал и назвал союзника в новой Раде (видео)

Политика

Пятый президент Украины Петр Порошенко проголосовал на выборах в Верховную Раду Украины. Голосовать он пришел вместе со всей семьей: супругой, младшим сыном и двумя дочерьми. Избирательный участок был расположен в Центральном доме офицеров на Печерске в Киеве.

Порошенко, опустив бюллетень в урну, заявил, что отдал голос за европейскую и евроантлантическую интеграцию Украины и против российского реванша. «Украина победит», — пообещал он.

Комментируя потенциальных союзников в будущем парламенте, Порошенко заявил, что в числе соратников видит тех, кто поддерживает движение Украины в ЕС и НАТО, а вот с мнимыми патриотами точно не пути.

«Все, кто прикрываясь сине-желтым флагом, исповедует принципы пятой колонны — те не наши союзники», — заверил политик.

О важных событиях на выборах, курьезных случаях на участках и первых данных из ЦИК читайте в разделе «Выборы в Раду 2019: как проходит голосование (фото, видео)».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter