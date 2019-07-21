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Под Киевом две похоронные фирмы со стрельбой "делили" покойника: четверо раненых
В городе Ирпень Киевской области две погребальных службы не поделили покойника. Подготовка к похоронам превратилась в массовую драку. В итоге один из гробовщиков достал пистолет и решил меткими выстрелами устранить конкурентов. Хулиганство удалось прекратить только после вмешательства полиции.
Как сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов, прежде чем агрессивного гробовщика обезвредили, он успел ударить кулаком в лицо представителя конкурирующей фирмы и дважды выстрелить из пистолета. Пострадали четверо человек, но наиболее сильно — 26-летний житель Киевской области. Он был ранен в область ключицы и в живот и потому госпитализирован.
На месте стрельбы был обнаружен травматический пистолет «ПМР» калибра 9 мм, магазин и шесть патронов с резиновыми пулями, а также разрешительные документы на резинострел.
Стрелок задержан. Им оказался 59-летний житель поселка Гостомель Киевской области. Мужчине придется отвечать за хулиганство с использованием оружия (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса). Статья предполагает от трех до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Фастове Киевской области ритуальная служба перепутала покойников. А «ФАКТЫ» проанализировали, как функционирует «кладбищенская мафия» и кто наживается на ритуальных услугах.
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