Политика

Поплавский заявил, что молодость с опытом дадут хороший результат в парламенте

21 июня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Президент Украины, а также многие известные политики уже успели проголосовать. Лидер «Аграрной партии» Михаил Поплавский проголосовал на 212 избирательном участке в Дарницком районе. На участок прибыл в 10 утра в хорошем настроении.

Под объективами телекамер лидер политсилы взял бюллетени и зашел в кабинку для тайного голосования. Затем вышел к журналистам отметив, что проголосовал за мир, будущее Украины и возрождения украинского села.

От нового парламента ожидает профессионализма.

«Я верю, что молодость с опытом даст хороший результат в парламенте Украины», — отметил Михаил Поплавский.

Также политик призвал всех украинцев не быть равнодушными к судьбе страны, прийти на выборы и проголосовать.

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