- 18:03 Выборы в Раду 2019: результаты экзит-полов, данные о явке и другие подробности
- 18:00 «Динамо» проиграло новичку премьер-лиги: видео матча
- 17:55 Во Львове женщина съела свой бюллетень: инцидент попал на видео
- 17:38 Сеть взбудоражило фото избирателя со спущенными штанами: выяснилась история снимка
- 17:03 22 июля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит семейный врач Феликс Илясевич
- 16:59 Обчистил три магазина: в сети показали видео с наглым вором, орудующим в Киеве
- 16:44 РосСМИ сообщили о смерти президента Туркменистана
- 16:31 Поплавский заявил, что молодость с опытом дадут хороший результат в парламенте
- 16:19 Боевики потеряли много боевой техники: волонтер рассказал об успешной операции ВСУ на Донбассе
- 16:13 На трассе Киев-Чоп микроавтобус влетел в остановку: есть погибшая и пострадавшие
- 15:58 В Грузию не впустили многодетную мать из Украины: названа причина
- 15:57 Пятая годовщина освобождения Торецка и Рубежного: украинцам напомнили о героических боях
Поплавский заявил, что молодость с опытом дадут хороший результат в парламенте
21 июня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Президент Украины, а также многие известные политики уже успели проголосовать. Лидер «Аграрной партии» Михаил Поплавский проголосовал на 212 избирательном участке в Дарницком районе. На участок прибыл в 10 утра в хорошем настроении.
Под объективами телекамер лидер политсилы взял бюллетени и зашел в кабинку для тайного голосования. Затем вышел к журналистам отметив, что проголосовал за мир, будущее Украины и возрождения украинского села.
От нового парламента ожидает профессионализма.
«Я верю, что молодость с опытом даст хороший результат в парламенте Украины», — отметил Михаил Поплавский.
Также политик призвал всех украинцев не быть равнодушными к судьбе страны, прийти на выборы и проголосовать.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"