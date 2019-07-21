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РосСМИ сообщили о смерти президента Туркменистана
В сети появилась информация о скоропостижной смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, который 15 июля ушел в отпуск. По данным оппозиционного YouTube-канала «Свободный Туркменистан», глава государства скончался во второй половине дня субботы 20 июля. Напомним, первый памятник президенту был установлен в его стране еще при жизни.
Причиной смерти была названа острая почечная недостаточность.
В российских СМИ информацию подают со ссылкой на представителей туркменских бизнес-кругов.
«Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск», — заявил в эфире «Говорит Москва» директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев,
Официального подтверждения информации о смерти президента пока нет.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов три раза подряд становился победителем президентских выборов в республике. За пределами своей страны он запомнился своим хобби — эстрадной песней.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..