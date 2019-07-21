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Политика

Во Львове женщина съела свой бюллетень: инцидент попал на видео

17:55 21 июля 2019 195
Бюллетень для голосования
Инф. «ФАКТОВ»

На одном из участков для голосования на парламентских выборах 21 июля пожилая женщина пыталась уничтожить бюллетень путем его… съедения. Видео опубликовало Громадське ТБ в своем Twitter. Напомним, в Николаевской области был найден застреленным кандидат в народные депутаты.

В полиции Львовской области факт инцидента подтвердили.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка, в настоящее время проводится проверка.

Напомним, в посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени, в связи с чем голосование оказалось под угрозой срыва.

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