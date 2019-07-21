Политика

Во Львове женщина съела свой бюллетень: инцидент попал на видео

На одном из участков для голосования на парламентских выборах 21 июля пожилая женщина пыталась уничтожить бюллетень путем его… съедения. Видео опубликовало Громадське ТБ в своем Twitter. Напомним, в Николаевской области был найден застреленным кандидат в народные депутаты.

На львівській дільниці жінка відмовилася голосувати — вона порвала і з'їла свій бюлетень pic.twitter.com/uuCL45g8iR — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 июля 2019 г.

В полиции Львовской области факт инцидента подтвердили.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка, в настоящее время проводится проверка.

Напомним, в посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени, в связи с чем голосование оказалось под угрозой срыва.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter