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В Киеве пьяный водитель зачитал рэп патрульным (видео)
В Киеве пьяный водитель, которого задержали патрульные «на месте преступления», пытался отвлечь их своими… поэтическими талантами. В качестве оправдания совершенного преступления он прочитал реп о несчастной любви и измене любимой женщины.
Инцидент произошел поздно вечером 20 июля на улице Академика Каблукова.
Как сообщили патрульные, за автомобилем ВАЗ, который на большой скорости выехал из-за многоэтажного дома, бежали около 10 человек, пытавшиеся остановить его.
Полицейские преградили ему дорогу своим автомобилем. Водитель объяснил, что выпил бутылку водки, чтобы «залить горе».
Свою вину в содеянном он признал и заявил, что готов нести наказание.
Напомним, на днях в Ивано-Франковске был установлен очередной региональный антирекорд — патрульные задержали водителя, управлявшего автомобилем Ford Focus в невменяемом состоянии — в его крови задержанного содержалось 4,89 промилле алкоголя, что превышает норму в 24 раза. Тем не менее он не смог побить киевский рекорд — 4,94 промилле.
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