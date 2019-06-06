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Алкогольный антирекорд: в Ивано-Франковской области поймали мертвецки пьяного водителя (фото)
В Ивано-Франковске установлен очередной региональный антирекорд — патрульные задержали водителя, управлявшего автомобилем Ford Focus в невменяемом состоянии. После прохождения экспресс-теста на драгере прибор показал, что в крови задержанного содержится 4,89 промилле алкоголя, что превышает норму в 24 раза.
Напомним, в начале года в Киеве задержали водителя с пятью (!) промилле алкоголя, а предыдущий водитель-«рекордсмен» в столице был пойман с 4,94 промилле.
Допустимая норма по закону составляет до 0,2 промилле. Медики считают дозу в 3,0 промилле и более критическим состоянием и алкогольным отравлением.
А в Кременчуге 26-летний водитель установил еще один антирекорд Украины — по количеству выписанных патрульной полицией штрафов за вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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