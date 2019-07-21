Политика

Зеленский назвал партию, с которой готов вступить в коалицию

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партию «Слуга народа», которая согласно данным Национального экзит-пола, получит наибольшее количество мест в парламенте XI созыва, не расслабляться.

По его словам во время выступления в штабе партии, нужно готовиться к местным выборам.

«Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно… Все ставят вопросы о местных выборах. Вам интересно? не расслабляйтесь», — заявил он, намекнув, что выборы также могут пройти досрочно.

Он сообщил, что приглашает лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новой Раде.

Также президент прокомментировал возможное премьерство Вакарчука.

«Вопрос по поводу того, премьер Вакарчук или нет. Мне кажется, что это вопрос именно к Славе, к Вакарчуку, потому что это большая ответственность, и это должен быть гуру экономики», — сказал Зеленский в избирательном штабе партии «Слуга народа».

Напомним, «ФАКТЫ» освещают ход избирательной кампании онлайн.

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