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Зеленский назвал партию, с которой готов вступить в коалицию
Президент Украины Владимир Зеленский призвал партию «Слуга народа», которая согласно данным Национального экзит-пола, получит наибольшее количество мест в парламенте XI созыва, не расслабляться.
По его словам во время выступления в штабе партии, нужно готовиться к местным выборам.
«Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно… Все ставят вопросы о местных выборах. Вам интересно? не расслабляйтесь», — заявил он, намекнув, что выборы также могут пройти досрочно.
Он сообщил, что приглашает лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новой Раде.
Также президент прокомментировал возможное премьерство Вакарчука.
«Вопрос по поводу того, премьер Вакарчук или нет. Мне кажется, что это вопрос именно к Славе, к Вакарчуку, потому что это большая ответственность, и это должен быть гуру экономики», — сказал Зеленский в избирательном штабе партии «Слуга народа».
Напомним, «ФАКТЫ» освещают ход избирательной кампании онлайн.
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