ЦИК подводит итоги явки на выборах

Политика

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные о явке избирателей на выборах в Верховную Раду VI созыва в первых 19 избирательных округах.

По состоянию на 20:00 она составила 50,09%.

Самой высокой среди 19 регионов явка была в Хмельницкой — 57,53 процента и в Полтавской области — 53,21 процентов, а самой низкой — в Донецкой (47,6%). В Киеве на участки пришли 51,06% зарегистрированных избирателей.

Данные Центральной избирательной комиссии

Отметим, по состоянию на 16:00 явка избирателей составлчла 36,6%, а по состоянию на 12:00 — 19,21%.

Выборы сопровождались рядом курьезных инцидентов, в т. ч. на Львовщине пожилая женщина съела бюллетень, а на Донбассе проголосовал несовершеннолетний ребенок.

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