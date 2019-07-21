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Стало известно, что произошло с президентом Туркменистана
В воскресенье, 21 июля, директор Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев принес извинения за то, что сообщил о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Как уже сообщали «ФАКТЫ», ранее ряд российских СМИ распространили информацию о смерти Бердымухамедова. При этом они сослались на Рубаева. Политолог, в свою очередь, указывал на источники в Ашхабаде. Он заявлял, что это бизнесмены, которым сообщили о смерти президента люди из спецслужб.
После того, как посольство Туркменистана в России назвало слухи о смерти президента Бердымухамедова «абсолютной ложью», Рубаев написал в своем Facebook, что информация о смерти не подтвердилась. Он объяснил, что ранее полученные сведения оказались опровергнуты тем же источником. «Приношу свои извинения родным и близким президента, а также всем гражданам Туркменистана», — подчеркнул Рубаев.
Тем временем в Туркменистане было опубликовано официальное поздравление медицинским работникам с профессиональным праздником. Оно было подписано президентом республики и датировано 21 июля.
Несмотря на это нет никаких официальных сведений о том, где находится глава государства, кроме того, что он с 15 июля взял отпуск. Видимо это и послужило поводом для слухов. Бердымухамедов не появлялся на публике с 5 июля. Он даже пропустил встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, которая прилетала с визитом в Ашхабад.
И вот только теперь, но опять неофициально, в столице Туркменистана заговорили о том, что президент отправился в Германию, где уже 10 дней в тяжелом состоянии находится его мать Огулабат Бердымухамедова. Известно, что два месяца назад в Ашхабад срочно прилетала бригада медиков из Турции. Видимо, уже тогда мать президента чувствовала себя плохо.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.