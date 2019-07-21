Порошенко обратился к украинцам после выборов

Политика

Пятый президент Украины Петр Порошенко поблагодарил соотечественников, отдавших свои голоса за партию «Европейская солидарность» и пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие украинцев. Напомним, согласно данным Национального экзит-пола, партия показала третий результат на выборах после «Слуги народа» и «Оппозиционной платформы».

В своем обращении, размещенном на партийном сайте, Порошенко назвал однопартийцев главной мишенью на выборах, а также напомнил о провокациях, которые устраивали против них «пятая колона» при помощи силовых структур и бывших топ-чиновников из администрации Януковича.

Кроме того, экс-президент сожалеет, что некоторые партии проевропейской, патриотической направленности, по результатам всех экзит-полов, не преодолевают 5%-ный барьер и не попадают в Раду.

«Они распылили от 10 до 15% голосов, которые перераспределяются в пользу больших партий — в тому числе и пророссийских. До выборов они не слышали нашего призыва к объединению. Ми теперь должны и готовы предствлять в новой Раде интересы их избирателей», — заявил Порошенко.

По его словам, на сегодня стратегической задачей является не допустить к реальной власти «Оппозиционную платформу», и не дать «втянуть Украину в реализацию московских сценариев».

Назвал Порошенко и потенциального союзника в новой Раде — им может быть партия «Голос» Святослава Вакарчука.

«Предлагаю немедленно снизить эмоции избирательной кампании, объединиться прежде всего на европейской и евроатлантической платформе». — сказал лидер партии.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как проголосовал пятый президент Украины.



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