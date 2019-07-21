- 21.07 23:50 На похоронах убитого на Донбассе военного мэр заговорил о "братоубийственной войне"
- 21.07 23:21 В одном из округов Киева может выиграть не "Слуга народа", — данные экзит-пола
- 21.07 23:17 Куда так спешить? Сеть возмутило поведение пассажиров самолета Киев — Амстердам
- 21.07 23:00 Выборы в Раду 2019: результаты экзит-полов, данные о явке и другие подробности
- 21.07 22:39 Ехали на избирательные участки: под Киевом задержали группу подозрительных "охранников"
- 21.07 22:18 Какие партии проходят в Раду: окончательные данные экзит-пола
- 21.07 21:58 Порошенко обратился к украинцам после выборов
- 21.07 21:49 Украинский легкоатлет с рекордом завоевал четвертое «золото» на чемпионате Европы
- 21.07 21:20 ЦИК подводит итоги явки на выборах
- 21.07 21:18 Стало известно, что произошло с президентом Туркменистана
- 21.07 21:04 Мина на КПВВ "Майорское": пограничники приняли важное решение
- 21.07 20:37 Зеленский назвал партию, с которой готов вступить в коалицию
Какие партии проходят в Раду: окончательные данные экзит-пола
Стали известны уточненные результаты Национального экзит-пола, которые показывают данные с избирательных участков по состоянию на 20:00.
Согласно обнародованным данным, «Слуга народа» получила 44,2% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — За життя» — 11,4%, «Европейская солидарность» — 8,7%, «Батькивщина» — 7,4%, «Голос» — 6,5%.
На грани преодоления избирательного барьера находится партия «Сила и честь» (на данный момент у нее 4,3% голосов).
Напомним, в партии «Слуга народа» начали вести переговоры о создании коалиции с партией «Голос», однако ее же видят в союзниках и в «Европейской солидарности».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!