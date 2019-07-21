Какие партии проходят в Раду: окончательные данные экзит-пола

Политика

Стали известны уточненные результаты Национального экзит-пола, которые показывают данные с избирательных участков по состоянию на 20:00.

Согласно обнародованным данным, «Слуга народа» получила 44,2% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — За життя» — 11,4%, «Европейская солидарность» — 8,7%, «Батькивщина» — 7,4%, «Голос» — 6,5%.

На грани преодоления избирательного барьера находится партия «Сила и честь» (на данный момент у нее 4,3% голосов).

Напомним, в партии «Слуга народа» начали вести переговоры о создании коалиции с партией «Голос», однако ее же видят в союзниках и в «Европейской солидарности».

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